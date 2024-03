Clima teso in casa Salernitana. Ne parla in esclusiva Alfredo Pedullà: “L’ennesima sconfitta della Salernitana compromette in modo definitivo la situazione in classifica. Inevitabile pensare che nelle prossime ore sarà valutata la posizione di Fabio Liverani, con il possibile coinvolgimento di Walter Sabatini. Ricordiamo che la Salernitana ha Pippo Inzaghi sotto contatto e che Stefano Colantuono è il responsabile del settore giovanile con una lunga esperienza alle spalle”.