Addio Jannik Sinner, tutto finito: c’è la conferma

Si ferma la serie di vittorie consecutive per Jannik Sinner in questo 2024. E arrivano le prime polemiche.

E’ stata una cavalcata magica, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 per Jannik Sinner che ha inanellato ben 19 vittorie consecutive (3 nel 2023) con l’azzurro che ha dimostrato a tutti il suo grande valore. L’altoatesino ha prima trascinato l’Italia alla vittoria della Davis dopo quasi mezzo secolo e poi ha ottenuto premi altrettanto importanti.

Australian Open e Rotterdam, sono questi i due titoli che hanno contribuito ad aiutare Sinner a diventare il numero tre al mondo, ma soprattutto hanno visto l’azzurro battere in serie una lunga schiera di concorrenti, spesso tennisti della Top 10 o addirittura Top 5. Jannik ha battuto più volte Novak Djokovic e Daniil Medvedev, dimostrando di essere uno dei migliori atleti del circuito, probabilmente quello più in forma.

Purtroppo tutte le cose belle finiscono e la serie infinita di Sinner si è fermata ad Indian Wells dove Jannik si è arreso in semifinale a Carlos Alcaraz, suo grande amico ed eterno rivale che ha avuto la meglio dopo tre set e ha confermato cosi la seconda posizione nel ranking. In caso di vittoria Sinner avrebbe effettuato il sorpasso in classifica, ma al momento ha dovuto rimandare questo appuntamento. Per la cronaca Alcaraz ha poi vinto il torneo, battendo in finale il russo Medvedev.

E’ Alcaraz il migliore, spunta la sentenza

E’ uno dei migliori del circuito, ma non è ancora il più forte. E’ questa la sentenza che emerge dai media iberici, convinti ancora della superiorità nel circuito di Carlos Alcaraz. Il murciano ha due anni in meno e un titolo del Grande Slam in più, unito ad un talento che lo rende per tutti il vero erede dei Big Three. La stampa iberica titola in maniera netta: “Un monumentale Alcaraz ridimensiona l’imbattuto Sinner e vola in finale”, un messaggio netto e che chiarisce il punto di vista spagnolo.

I due ora sono pari nei precedenti, ma questa vittoria può dare morale al tennista spagnolo e mandare un piccolo campanello d’allarme nell’italiano e nel suo staff, usciti anche malconci fisicamente (un piccolo problema al gomito) da Indian Wells. Sinner e Alcaraz torneranno ora subito in campo, tra pochi giorni c’è il Masters 1000 di Miami e i tifosi sognano di vederli nuovamente l’uno contro l’altro, magari per provare a ribaltare questa sentenza.

Quella tra Alcaraz e Sinner è una grande rivalità e al momento premia soprattutto il campione iberico, ora a caccia di nuovi titoli.