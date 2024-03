Federer in lacrime, è stato il primo a vederlo: farà commuovere tutti

Commozione per Roger Federer, l’ex tennista elvetico confessa le sue emozioni: lo ha visto prima di chiunque altro

Roger Federer è pronto a regalare ancora grandi emozioni ai suoi tifosi. E anche a se stesso. Il fuoriclasse elvetico è stato il primo a vederlo, e davanti alle immagini non è riuscito a trattenere le lacrime. Lo ha confessato lo stesso ex numero uno al mondo, parlando apertamente del suo lato emotivo a distanza di un anno e mezzo dall’addio al mondo del tennis, lo sport cui il suo nome resterà legato per l’eternità.

Riassumere una vita intera, una carriera straordinaria come la sua, in pochi minuti sarebbe impossibile. Sintetizzare quanto vissuto in dodici indimenticabili giorni è stata un’impresa, ma il risultato è devastante dal punto di vista emotivo. Lo ha confermato lo stesso venti volte campione Slam, parlando per la prima volta del documentario dedicato agli ultimi giorni della sua carriera, in arrivo su Amazon Prime Video nei prossimi mesi.

Docu-film attesissimo dagli appassionati di tennis di tutto il mondo, non ha ancora una data d’uscita ufficiale (dovrebbe arrivare sulla piattaforma in concomitanza con Wimbledon), ma è stato già visto in anteprima, ovviamente, dal protagonista assoluto. E per l’elvetico trattenere le lacrime davanti a un racconto del genere è stato assolutamente impossibile.

Federer presente il suo documentario: emozioni indescrivibili, il campione si commuove

Nel corso di una lunga e interessante intervista ai microfoni di ‘GQ Sports’, l’ex fuoriclasse svizzero ha voluto regalare ai tifosi un’anticipazione di ciò che potranno vivere attraverso il docufilm girato da Joe Sabia e Asif Kapadia.

Per la prima volta tutti i suoi fan potranno vedere il dietro le quinte della sua vita professionale, tutto ciò che gli è successo e lo ha accompagnato in quei dodici giorni della Laver Cup 2022. Probabilmente i più emozionanti in assoluto della sua vita da tennista.

E pensare che Federer non avrebbe voluto né scrivere un libro, né documentare in alcun modo i suoi ultimi giorni nel circuito. Ma glielo hanno proposto, e forse per regalare una testimonianza ai suoi figli, ai suoi amici, al suo team, ha deciso di accettare. E a posteriori si è rivelato una scelta corretta.

“Ho visto una proiezione in anteprima del documentario l’altro giorno, è stata durissima“, ha confessato l’ex tennista, aggiungendo: “Credo di aver pianto sei volte, in alcuni momenti la sofferenza di cui parlavo si percepisce“. Sarà dunque un documentario travolgente ed emozionante quello dedicato agli ultimi giorni della carriera di Federer. Una testimonianza di cosa sia la sofferenza mentale ed emotiva che può travolgere un atleta fino ad attraversargli il corpo e a convincerlo a dire basta, una volta per tutte.