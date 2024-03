Clamoroso Verstappen: accordo segreto

Max Verstappen ha un accordo segreto che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola: un aspetto clamoroso che sta facendo discutere nel paddock

Il futuro del fuoriclasse olandese Max Verstappen è al centro del focus in Formula 1, con le voci dell’interessamento della Mercedes che diventano sempre più insistenti. Esiste una clausola nel suo contratto che può rivoluzionare tutto.

Che fine farà Max Verstappen nel 2025? Se dal punto di vista tecnico è altamente probabile che anche in questa stagione il Mondiale sarà suo (a meno di clamorosi colpi di scena non all’orizzonte) dal punto di vista contrattuale tutto è in divenire. La priorità del numero 1 è trovare una vettura super competitiva per continuare a vincere e se non sarà la Red Bull avanti un altro. La Mercedes è già alla finestra, con Toto Wolff che ha mostrato le proprie intenzioni e sogna di mettere a segno il colpaccio. L’Hornergate ha aperto degli scenari implausibili fino a poco tempo fa e questo induce all’ottimismo di Brackley.

Con Verstappen “Le Frecce d’Argento” potrebbero rilanciare il proprio progetto vincente, andando a sostituire nel migliore dei modi Lewis Hamilton. Ovviamente per arrivare a tale conclusione deve accadere qualcosa di particolare, visto che il contratto del tre volte iridato scadrà solo nel 2028.

Red Bull, Verstappen può lasciare insieme ad Helmut Marko: esiste una clausola segreta

Ad aprire le porte alle chance Mercedes c’è però una clausola presente nel contratto tra Verstappen e la Red Bull, con cui Super Max può liberarsi. Il cavillo burocratico riguarda la presenza nel team anglo-austriaco di Helmut Marko, inserita in modo segreto dopo la firma dell’ultimo rinnovo.

A riportare la clamorosa indiscrezione è stato Jonathan Noble di ‘Autosport’ che spiega come dopo il marzo 2022 (data della firma dell’attuale accordo), la famiglia Verstappen e il super consulente della scuderia hanno messo nero su bianco la possibilità del pilota di liberarsi qualora Marko dovesse lasciare Milton Keynes.

Horner non sarebbe stato al corrente, come una parte della squadra, di tale clausola ‘segreta’ che cambia le carte in tavola per il 2025. La volontà del team principal britannico di accrescere il proprio potere, facendo fuori il rivale, dovrà passare dalla possibilità di perdere anche Verstappen. Ne varrà la pena? Toto Wolff spera che alla fine la voglia di dominare del manager britannico gli spalanchi le porte del super acquisto.