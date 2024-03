Doppio colpo Mercedes: ‘tradimento’ Ferrari

I team in lizza per il Mondiale di Formula Uno sono molto attivi e lavorano per rinforzare la squadra in tutti i reparti

Il Mondiale di Formula Uno è cominciato da dove era terminato, ovvero nel segno della Red Bull di Max Verstappen. La scuderia austriaca, nonostante la problematica vicenda Horner, continua a dominare nel circus e al momento in pochi sembrano in grado di impensierirli. Una delle poche è assolutamente la Ferrari, forse l’unica capace di creare qualche pensiero nella testa di Verstappen e soci.

La Rossa ha evidenziato importanti miglioramenti rispetto allo scorso anno e nelle prime due gare stagionali è sempre andata a podio, anche se solo con il terzo posto. Leclerc è apparso vicino a ‘Super Max’ in qualifica mentre le parti sono ancora piuttosto distanti per quel che riguarda il ritmo gara. Se in casa Ferrari si sorride non si può dire lo stesso in casa Mercedes, la più grande delusione finora della stagione.

La prima mazzata per i tifosi è arrivata con l’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, un passaggio già annunciato ma che avverrà nel 2025 con il britannico che vede quest’annata quasi come di passaggio. E le sue deludenti prestazioni in questo inizio Mondiale stanno infastidendo e non poco e stanno portando maliziosi rumors. La Mercedes valuta i sostituti, si parte da giovani interessanti al sogno Verstappen ma per la monoposto c’è aria di svolta.

Mercedes, occhio al clamoroso doppio colpo

Toto Wolff non vuole mollare ed anzi raddoppia. Il Team Principal delle Freccie d’Argento già lavora alla prossima stagione e sarebbe in procinto di chiudere un importante doppio colpo. Secondo quanto riporta ‘Autosport’ la Mercedes avrebbe chiuso un doppio colpo, avrebbe già tesserato Simone Resta ed Enrico Sampò: il primo lavorerà a stretto contatto con il direttore James Allison e rappresenta una figura chiave, c’è molta curiosità invece su Sampò.

Quest’ultimo arriva dopo aver ricoperto in Ferrari il ruolo di responsabile del team di simulazione, alla Mercedes svolgerà invece il ruolo di responsabile delle applicazioni software per le prestazioni, insomma un ruolo simile al precedente. Dalla Ferrari alla Mercedes, importante ‘scippo’ da parte di Toto Wolff. In attesa di chiudere il discorso per il nuovo pilota in Mercedes si lavora a nuove componenti e Wolff vuole una squadra di livello da regalare a George Russell e a colui che sarà il nuovo pilota Mercedes.