Il futuro di Kylian Mbappé sarà uno degli argomenti principali dei prossimi mesi: il capitano del Paris-Saint Germain saluterà la Francia e la Ligue 1 a parametro zero. L’attaccante francese è il principale obiettivo del Real Madrid per la prossima stagione con il numero 10 dei transalpini che, direttamente dal ritiro della squadra allenata da Deschamps ha fornito delle indicazioni importanti circa la sua prossima destinazione: “Non ho annunciato niente perché non c’è niente da annunciare. Svelerò il mio futuro prima dell’Europeo“.

Classiche parole di circostanza sul proprio futuro per Kylian Mbappé ormai promesso sposo del Real Madrid con cui firmerà sicuramente un contratto importanti, ma a cifre inferiori rispetto alle offerte provenienti dall’Arabia Saudita e dallo stesso PSG. Il focus dell’attaccante francese è fossilizzato su tre obiettivi: la conquista dell’ennesima Ligue 1, arrivare quanto più a lungo possibile in Champions League (quarti di finale contro il Barcellona) e, soprattutto ad un Europeo da protagonista, dopo le ottime prestazioni del Mondiale chiuso da capocannoniere.

Intanto i tifosi del Real Madrid aspettano l’arrivo di Mbappé per una squadra galattica con i vari Bellingham, Rodrygo e Vinicius Jr. con le Merengues che in pratica si sarebbero sistemate per i prossimi 10 anni, considerando anche l’arrivo del brasiliano Endrick. Qualche mese di pazienza e Mbappé annuncerà la sua prossima destinazione con la Spagna pronta ad accogliere uno dei calciatori più forti in circolazione.