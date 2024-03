Addio Verstappen, colpo di scena: l’annuncio è UFFICIALE

Caos Verstappen e addio Red Bull: clamoroso colpo di scena, l’annuncio delle scorse ore chiarisce ogni dubbio

Non ci sono dubbi che, dopo i tre titoli Mondiali conquistati, Max Verstappen sia considerato pure quest’anno l’uomo da battere. Il pilota olandese è però rimasto ‘incastrato’ in una serie di voci e vere e proprie indiscrezioni che lo vorrebbero molto presto lontano dalla Scuderia di Milton Keynes.

Tutto è partito da ‘caso Horner’, con il Team Principal accusato di comportamenti eccessivi ed inappropriati nei confronti di una dipendente Red Bull. Nonostante dopo un’indagine interna Horner sia stato a tutti gli effetti scagionato, i dubbi sul suo operato permangono. Lo stesso Jos Verstappen, papà di Max, solo recentemente ha smorzato i toni. Ma qualche settimana fa non aveva risparmiato delle frecciate durissime nel confronti del Ceo di Red Bull Racing.

“Se Horner dovesse restare il team finirà per implodere”, aveva detto Verstappen Senior scatenando una polemica infinita che ha coinvolto anche il figlio, avvicinandolo ad un clamoroso addio. Si parla di Formula 1 in pista ma anche di mercato: e non c’è un nome più allettante di quello che, a conti fatti, è in questo momento storico il pilota più prestante e veloce della F1.

Ma chi vuole Verstappen? Il suo futuro, come anticipato qualche settimana fa, potrebbe essere strettamente legato ad Helmut Marko. Intanto il caos in casa Red Bull potrebbe coinvolgere anche Adrian Newey per cui le voci di mercato su un possibile passaggio in Ferrari nel 2025 si fanno sempre più forti.

Verstappen tradisce la Red Bull: “Gli serve tempo”

Nelle scorse ore sono state registrate delle dichiarazioni decisamente interessanti di uno dei protagonisti del Paddock che farebbe follie per accogliere Max Verstappen nella sua Scuderia nella prossima stagione. Si tratta di Toto Wolff, Team Principal della Mercedes.

La Scuderia di Brackley nel 2025 perderà nientemeno che il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, annunciato dalla Ferrari lo scorso 1 febbraio. Che al suo posto possa arrivare proprio Verstappen? Dopo i colloqui avuti con papà Jos, Wolff ha deciso di fare chiarezza.

L’austriaco ha parlato a ‘Sky Sport F1’: “La squadra ha dei problemi e dobbiamo dare a Max il tempo di decidere il suo futuro senza pressioni”. Wolff ha quindi ufficialmente aperto ad un assalto nel 2025, qualora ce ne fosse la concreta possibilità.

Ma adesso è tutto nelle mani del pilota olandese, sotto contratto con la Red Bull fino al 2028. “È sulla macchina più veloce, ciò che un pilota cerca sempre. Ed è nel momento migliore della sua carriera: starà a lui decidere cosa fare dopo”.

Un tormentone, con il tre volte campione del mondo sullo sfondo, che anche oggi è stato alimentato. Per la gioia dei tifosi della Mercedes che sperano nel grandissimo colpo per il post Hamilton.