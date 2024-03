Bagnaia contro tutti: Marquez annichilito

Pecco Bagnaia è scatenato e ha espresso un giudizio che lascia annichilito Marc Marquez: l’obiettivo del numero 1 è piuttosto chiaro

Dopo aver vinto gli ultimi due campionati del mondo, Bagnaia non ha alcuna intenzione di fermarsi. In una recente intervista ha espresso il suo parere su diversi aspetti, andando a toccare anche l’argomento Marc Marquez.

La sua crescita è stata spaventosa nel corso degli ultimi anni e oggi a ragion veduta è considerato il pilota più forte della MotoGP. Pecco Bagnaia si è costruito da solo, scommettendo su se stesso, trasferendosi da ragazzo a Pesaro, per imparare nell’Academy di Valentino Rossi a Tavullia. Torinese di nascita, marchigiano d’adozione, campione della Moto2 prima e della classe regina poi. In totale i titoli sono già 3 ma anche questo 2024 promette bene, vista sia la competitività della sua Ducati, sia la sua piena maturità.

A 27 anni Pecco è diventato completo, sotto ogni punto di vista e si è scrollato di dosso anche quel pizzico si timidezza che lo contraddistingueva agli esordi. Ama giocare pulito, fare gara di testa e non demoralizzarsi quando le cose non vanno nel migliore dei modi.

Gli avversari non mancano e soprattutto quest’anno sono più agguerriti che mai, con l’arrivo di Marc Marquez nel Team Gresini che ha rimescolato ancor di più le carte.

MotoGP, Bagnaia ha le idee chiare: “Marc Marquez è un avversario come gli altri”

Intervistato da ‘La Stampa’, Francesco Bagnaia ha espresso un parere piuttosto chiaro su Marquez e sui rivali: “Il mio obiettivo è batterli tutti. Marc ha un grande palmares però devo considerarlo un avversario come Martin, Binder e come tutti gli altri”.

Poi aggiunge: “Si parla molto di Marquez, ma gli avversari da affrontare in pista sono molti“. In effetti vista la buona crescita di KTM e Aprilia, oltre alla forza delle altre Ducati, Bagnaia non può preoccuparsi di un solo pilota ma deve tenere le antenne sempre dritte. Tra l’altro sta venendo su una generazione di centauri molto forti, capitanata dal baby fenomeno Pedro Acosta, straordinario nell’esordio in Qatar. Un altro è Aldeguer, messo sotto contratto proprio da Borgo Panigale.

Su questo Pecco specifica: “Ci sarà sempre qualcuno più giovane di te che arriverà per superarti, è un ciclo. L’unico che ha attraversato due o tre cicli è Valentino Rossi”. La speranza per l’alfiere della Ducati è avvicinarsi proprio alle gesta del suo idolo.