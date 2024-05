PSG, Luis Enrique: “Non abbiamo avuto freddezza. Hernandez? Nulla di buono”

Luis Enrique, tecnico del PSG, ha parlato così ai microfoni di Prime dopo la sfida contro il Borussia Dortmund: “Credo che sia stata una partita molto intensa, con due squadre che cercavano di fare gol e pressare”.

Sorpreso da questo Borussia?

“No. Abbiamo avuto tante palle gol come loro che però sono stati più cattivi segnando. Noi non abbiamo avuto questa freddezza sotto porta, succede poche volte di prendere due volte il palo nella stessa azione ma il calcio è così. Cerchiamo di imparare da tutte queste cose e pensiamo a recuperare per la gara di Parigi che ci può dare la finale”.

Marquinhos ha parlato di tanti errori commessi…

“Il calcio è fatto di errori, pensiamo a un’altra cosa. Lucas Hernandez? Nulla di buono, aspettiamo gli esami”.