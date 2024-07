Alex Zanardi, l’iniziativa commuove i tifosi: volano a Parigi

L’iniziativa mossa da Alex Zanardi ha commosso davvero tutti negli ultimi giorni: il team vola a Parigi per le Olimpiadi, i dettagli

Nonostante Alex Zanardi sia finito fuori dai radar pubblici dopo il grave incidente che nel giugno del 2020 ha posto fine alla sua carriera da sportivo e fatto a lungo temere per la sua vita, le sue iniziative e i suoi progetti continuano ad andare avanti. Una cosa che da sempre ha contraddistinto l’ex pilota è l’innato carisma e la resilienza.

Nel corso del tempo, infatti, è stato vicino a molti che avevano subito la sua stessa sorte con una parola di conforto, un gesto o, nel caso si trattasse di sportivi, facendoli entrare nel suo team. Erano diverse le iniziative che Zanardi aveva e che oggi stanno andando avanti anche senza di lui ma in suo nome. Poco è dato da sapere dalle sue condizioni, i tifosi continuano a pregare e sperare di rivederlo prima o poi pubblicamente.

Vanno all’Olimpiade di Parigi nel nome di Alex Zanardi: i dettagli

Il progetto Obiettivo3 è uno di quelli a cui Zanardi teneva tantissimo, un’iniziativa di avviamento e sostegno allo sport paraolimpico, cominciato nel 2017 e portato avanti negli ultimi anni dalla moglie dell’azzurro. Nel corso del tempo ha interessato sempre più atleti con disabilità che non rinunciano allo sport e ai grandi traguardi legati al mondo sportivo.

Come lo è, ad esempio, la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi di dieci atleti facenti parte del progetto. Obiettivo3 li ha aiutati e sostenuti nella preparazione, e in dieci sono riusciti a tagliare il traguardo della Paraolimpiade che si terrà qualche giorno dopo i giochi tradizionali, dal 28 agosto al 4 settembre. I protagonisti sono stati tutti ispirati da Zanardi, segno di quanto l’ex pilota sia un punto di riferimento per loro.

Adesso a portare avanti il suo credo c’è la moglie Daniela Manni, co-fondatrice a sua volta di Obiettivo3. Queste alcune delle sue parole raccolte dopo la bella notizia dei dieci atleti italiani che hanno tagliato il traguardo della Paraolimpiade: “Chi l’avrebbe mai detto, dieci è un numero importante. Ricordo molto bene quando quattro anni fa decisi di andare avanti con questo progetto, l‘idea di Alex non poteva spegnersi lì. Questo esprime il suo desiderio di esserci sempre per chi è meno fortunato”.