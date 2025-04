Ultim’ora Sinner, l’annuncio ufficiale esalta i tifosi

Jannik Sinner, ancora fermo per squalifica, fa esultare i tifosi con l’annuncio ufficiale: ora non ci sono più dubbi

Sta tornando. Jannik Sinner intravede la parola fine ai suoi tre mesi di purgatorio. Centottanta giorni senza tennis, almeno quello ufficiale, una pena da espiare per chiudere una vicenda che lo ha visto suo malgrado protagonista, vittima più che colpevole di una situazione talmente complicata da aver spinto le istituzioni del tennis a cambiare le regole per evitare repliche.

Ancora un altro mese di ‘tortura’ per Sinner, trenta giorni in cui tornerà ad allenarsi ufficialmente (il 13 aprile) e poi riabbraccerà il suo pubblico. Appuntamento a Roma, il torneo di casa, uno degli obiettivi cerchiati in rosso di questa stagione. Lo scorso anno non è potuto esserci, a causa di un infortunio, quest’anno non vuole soltanto partecipare, ma vuole vincerlo.

Farlo sarebbe la risposta migliore ai mesi di polemiche e squalifica, il messaggio più chiaro da dare a tutti i suoi detrattori. Non sarà facile perché i tre mesi di stop potrebbero farsi sentire, ma la voglia è proprio quella: tornare, vincendo. Intanto, Sinner è già tornato in pubblico: dopo le immagini delle sue giornate di relax tra kart e ciclismo, il numero 1 al mondo ha rotto il silenzio ed ha rilasciato un’intervista a Sky in cui ha raccontato come ha trascorso questi mesi di stop e ha dato appuntamento proprio a Roma.

Sinner torna a parlare: “Ci vediamo a Roma”

Sci, krt, bici, ma è complicato rinunciare al tennis. Sinner ne parla nel corso della sua intervista, anche se ribadisce la voglia di riprendere la racchetta in mano.

“Ho fatto tante cose diverse – dice in un’anticipazione dell’intervista che sarà trasmessa integralmente oggi –. Ovviamente se dovessi scegliere, sceglierei di giocare a tennis però da un certo punto di vista sto bene e non sto neanche tanto pensando al tennis in questo momento”. Ora però dovrà tornare a farlo, perché il momento del rientro è ormai dietro l’angolo: “Il giorno del ritorno si sta avvicinando e, anche se manca ancora un bel po’, mi sento sempre meglio fisicamente e mentalmente“.

È pronto Sinner ed allora dà appuntamento a maggio nella Capitale per provare a trionfare insieme: “Ci vediamo a Roma, speriamo di prepararci bene“. Lo farà sicuramente e presto potrà farlo anche in maniera ufficiale: il 13 aprile è ormai vicinissimo, il purgatorio di Jannik Sinner sta per concludersi.