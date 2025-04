Schumacher, l’ultima volta: la commozione della Ferrari

Mentre ci avviciniamo alla data del GP del Giappone, a Suzuka, la Ferrari ricorda uno dei più grandi sportivi di sempre

La Ferrari vuole dimenticare la pessima figura fatta in Cina. Nel Gran Premio cinese infatti le due monoposto del Cavallino Rampante non hanno raccolto nemmeno un punto a causa della doppia squalifica.

La Ferrari di Charles Leclerc è stata sanzionata per monoposto sottopeso di un chilogrammo mentre quella di Lewis Hamilton presentava problemi allo skid. Una doppia enorme leggerezza che la FIA non ha potuto far altro che punire.

La classifica generale è ora guidata da Lando Norris con 44 punti, seguito da Max Verstappen a 36 e George Russell a 35. Per trovare la Ferrari bisogna scendere al nono posto con Hamilton (9 punti) e decimo con Leclerc a 8.

Ferrari, il destino riporta Schumacher

Per rialzare la china, la Ferrari deve assolutamente battere un colpo in Giappone. A Suzuka la Rossa deve necessariamente trovare punti importantissimi per accorciare sui primi posti della classifica con il duo Leclerc-Hamilton.

L’ultima volta che la Ferrari ha vinto in Giappone erano oltre 20 anni fa, precisamente nel 2004 quando a salire sul gradino più alto del podio fu Michael Schumacher, vincitore di sette mondiali, tanti quanti Lewis Hamilton.

A proposito del britannico, l’ex Mercedes vanta 4 pole in Giappone, per Leclerc invece quello del Giappone sarà il 150esimo Gran Premio, 128 in Ferrari: che possano essere numeri che portano fortuna, dato che ce n’è proprio bisogno.