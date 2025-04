Ferrari, la devastante confessione di Leclerc: una doccia gelata

In casa Ferrari, il clima sembra tutt’altro che sereno, soprattutto attorno alla figura di Charles Leclerc. Dopo i primi due Gran Premi del Mondiale di Formula 1 2025, il monegasco appare già al centro di una situazione complicata.

La SF-25, presentata con entusiasmo nei test invernali, non ha ancora convinto. A Melbourne e Shanghai, la monoposto ha faticato in qualifica e ha mostrato un passo gara poco costante, con prestazioni altalenanti che non hanno permesso a Leclerc di esprimersi ai suoi livelli. A rendere tutto più spinoso, c’è la presenza ingombrante di Lewis Hamilton, che nonostante sia appena arrivato a Maranello ha già lasciato il segno vincendo la Sprint Race in Cina. Il confronto tra i due è inevitabile, e secondo indiscrezioni trapelate dal box, anche Frédéric Vasseur avrebbe ammesso che Leclerc potrebbe aver accusato il colpo.

Qualcuno parla addirittura di una forma di gelosia nei confronti del sette volte campione del mondo, che ha catalizzato attenzioni e aspettative nel box rosso. Dopo anni in cui Leclerc è stato il punto fermo del progetto Ferrari, ora si trova a dover condividere il ruolo di leader tecnico e carismatico con un peso massimo della storia della F1. Il feeling con la macchina, però, resta il nodo principale: senza un passo avanti nella comprensione della SF-25, sarà difficle pensare in grande. E a Suzuka, la pressione sarà ancora più alta.

Crisi Ferrari, Leclerc non le manda a dire: “Non siamo abbastanza veloci”

Charles Leclerc non si è nascosto e, alla vigilia del Gran Premio del Giappone, ha offerto un’analisi lucida e diretta sulla situazione della Ferrari SF-25. Il monegasco ha ammesso che non si è trattato di difficoltà tecniche nell’estrarre il massimo dalla monoposto, ma di un problema più sostanziale: “Il confronto con la McLaren è impietoso, la nostra macchina in questo momento non è abbastanza veloce”. Un messaggio chiaro che ha spento gli entusiasmi di chi pensava che il potenziale fosse semplicemente inespresso. Leclerc ha sottolineato come le prime due gare del 2025 abbiano lasciato l’amaro in bocca, non tanto per singoli episodi, ma per un rendimento complessivo sotto le attese: “Abbiamo perso più punti di quanti ci aspettassimo, e questo ha avuto un impatto pesante sul morale del team”.

L’unico lampo era arrivato con Lewis Hamilton, dominatore della Sprint Race di Shanghai, ma per Leclerc si è trattato di un episodio isolato: “La domenica siamo tornati al nostro livello attuale, che non è sufficiente per ambire al vertice”. Il punto debole, secondo lui, resta il sabato: “Se parti a centro gruppo, non puoi mai esprimere il vero ritmo in gara. Serve migliorare subito in qualifica”. Nonostante le criticità, il numero 16 ha chiuso con un messaggio di fiducia: “Anche lo scorso anno partimmo peggio eppure lottammo per il titolo costruttori. Se lavoriamo bene, possiamo colmare il gap”.