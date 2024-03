È ufficiale, salta un’altra panchina in Italia: si dimette

Un nuovo scossone arriva per il club, è ufficiale l’addio del tecnico che spiazza tutta la tifoseria, la sua avventura in panchina è durata pochissimo

Il mister dimissionario ha motivato le sue scelte nelle scorse ore, la società ha preso atto della decisione e ha dovuto chiamare il suo sostituto in tutta fretta.

I risultati non arrivano e qualche mister fa un passo indietro. È sempre più raro registrare le dimissioni dei tecnici, ma in questo caso non è nemmeno la prima volta che l’allenatore metta davanti le esigenze della squadra rispetto alle motivazioni personali.

La scelta di lasciare la panchina è stata sofferta ma dettata dai risultati, un punto conquistato in cinque gare sta vanificando sempre più la corsa ai piani alti. Decisione accettata dalla società, che ha richiamato l’allenatore esonerato in precedenza, non potendo trovare grandi alternative a due mesi dalla fine della stagione.

Caos in panchina, tutti i dettagli

Una situazione anomala si è verificata nelle scorse ore a Crotone, il club pitagorico che milita nel girone C della Serie C. Ha ufficializzato le sue dimissioni il tecnico Silvio Baldini, che qualche settimana fa era arrivato con grande fiducia in rossoblù ma che non ha saputo dare una scossa alla squadra. Al suo posto è stato richiamato Lamberto Zauli.

Il club ha avuto un ruolino di marcia negativo negli ultimi tempi, il Crotone in classifica è scivolato in maniera importante, incapace soprattutto di avere una scossa sul piano del gioco. Baldini si è reso conto di non poter incidere sul rendimento della squadra. In precedenza aveva annunciato come il gruppo avesse tutte le caratteristiche per vincere i playoff, ma il campo non ha offerto soddisfazioni.

Lo stesso Baldini ha annunciato come ci sia stato un episodio decisivo, due leader del gruppo hanno avuto un confronto con il tecnico: “Avevo altri segnali rispetto a quanto detto in passato, è stato giusto fare un passo indietro. Sono venuti a parlare Gomez e Loiacono, mi hanno detto che la squadra faceva fatica a seguirmi, da lì la decisione di dimettermi”.

Il club pitagorico ripartirà da Lamberto Zauli, esonerato il 19 ottobre 2023 e richiamato poi nel giro di ventiquattrore, salvato dai suoi stessi calciatori. A febbraio, però, è avvenuto un nuovo allontanamento in favore di Baldini, ma ora toccherà ancora all’ex tecnico della Juve U23 guidare i pitagorici.

Una situazione caotica per un club che difficilmente rivedrà i fasti di qualche anno fa, con le storiche partecipazioni nella massima serie tra il 2016 e il 2021.