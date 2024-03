Decisione a sorpresa: Federica Pellegrini ha scelto di tornare

Federica Pellegrini, da poco diventata madre, ha deciso di tornare: la sua scelta e cosa accadrà d’ora in poi

Chissà quanti giovanissimi hanno iniziato a fare nuoto con in mente le gesta eroiche di Federica Pellegrini. Tanti, supponiamo. E ci mancherebbe, considerato che la “Divina” è stata (ed è) la più grande nuotatrice italiana, e una delle migliori al mondo, ed è l’unica donna ad aver gareggiato in cinque finali della stessa specialità alle Olimpiadi.

Da qualche tempo, però, la veneta, che ad agosto compirà 36 anni, ha deciso di abbandonare il cloro e dedicarsi altro, anche a diventare madre, cosa che effettivamente è successa a gennaio, quando è nata Matilde, avuta da Matteo Giunta, il suo ex allenatore e da qualche tempo anche suo marito.

Sulle scene internazionali a primeggiare in vasca da quando aveva 16 anni, Pellegrini, però, non poteva dimenticare tanto presto la piscina, e al netto di quello che farà la sua piccola, è già pronta a tornare a sgambettare in acqua, non per i giochi a cinque cerchi, ovviamente, di Parigi che inizieranno proprio a ridosso del suo compleanno.

Pellegrini torna ad allenarsi: il motivo della scelta della Divina

E quindi, mentre si prende cura della piccola, e documenta tutto sui suoi canali social, seguitissimi – non ha ancora mostrato il volto della figlia per privacy, e come darle torto -, Pellegrini ha deciso di riprendere ad allenarsi. Per la schiena, certo, ha detto, ma anche per continuare a mantenersi in forma.

Come, però, è riuscita a farlo considerato quanto è impegnativo crescere un bambino e tenerlo sempre d’occhio? Ecco, mentre fa i suoi esercizi ginnici, la Divina riesce a buttare un occhio su Matilde grazie a una videocamera messa nella stanza della piccola che, nel caso mostrato dall’ex campionessa olimpica (e non solo), dorme pacificamente.

Quanto al ritorno, poi, in piscina, la veneta ha specificato che non ricomincerà a gareggiare, ma sicuramente avrà modo di tornare a nuotare. E siamo certi anche che farà il tifo per i tanti talenti che a Parigi terranno alto il nome dell’Italia in vasca: da Benedetta Pilato, passando per Simona Quadarella, arrivando fino a Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, avrà solo l’imbarazzo scelta Pellegrini, ma anche tutti gli italiani appassionati di sport.