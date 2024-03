2 partite, 2 vittorie, 2 assist, 2 volte il premio di MVP. Toni Kroos ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Il 34enne, ritiratosi dal giro della Nazionale, quasi tre anni fa, ha avuto un impatto clamoroso contro la Francia. Gli son bastati esattamente 7 secondi dal calcio d’inizio per fornire a Florian Wirtz l’assist del vantaggio tedesco. E lo ha fatto contro i vice-campioni del Mondo, non con una Nazionale qualunque.

L’impatto di Kroos nello scacchiere di Nagelsmann è stato sin da subito determinante: la leggenda del Real Madrid ha un altro obiettivo nella sua testa. Riportare sul gradino più alto d’Europa la Germania… specie con gli Europei in casa… con lo stesso CT che ha esaltato l’ex Bayern Monaco: “In termini di impatto e passaggi, Toni Kroos è attualmente il centrocampista più forte d’Europa”.

Nel frattempo tra i temi caldi c’è sicuramente il rinnovo di contratto con il Real Madrid visto la scadenza fissata giugno 2024. Salvo sorprese, Kroos continuerà a vestire la casacca delle Merengues fino al 2025 dopo che il suo nome è stato accostato a diversi top club europei per buona pace di Florentino Perez, di Carlo Ancelotti e dei tifosi dei Blancos.