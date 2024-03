Penalizzazione shock e classifica stravolta: la decisione del club

Decisione forte da parte di una società che potrebbe andare a modificare ancora la classifica: le ultime

Archiviata la sosta di marzo per gli impegni delle varie nazionali, la luce dei riflettori si sposta di nuovo sui campionati. Da adesso in poi, infatti, è iniziato il rush finale della stagione. Oltre alle varie leghe, di fatto, da aprile in poi scatterà la fase decisiva anche delle tre competizioni europee.

Per quanto riguarda il campionato di Serie A, il discorso Scudetto è ormai definito. L’Inter di Simone Inzaghi, a nove giornate dalla conclusione, ha infatti la bellezza di 14 punti di vantaggio sul Milan di Pioli. Mentre sono sicuramente più avvincenti le lotte per accedere alla prossima edizione della Champions League e quella per evitare la retrocessione nel campionato di Serie B.

Questo periodo, ovviamente, non è decisivo solo per la Serie A, ma anche per gli altri campionati europei. Quello più incerto è sicuramente la Premier League, visto che ci sono la bellezza di ben tre squadre che stanno lottando per la vittoria finale. Arsenal, Manchester City e Liverpool sono infatti raccolte in un solo punto. Tuttavia, proprio nel campionato inglese, bisogna segnalare un’importante decisione da parte di un club storico.

Il Nottingham Forest fa ricorso per la penalizzazione di 4 punti subita per colpa del fair play finanziario

Il Nottingham Forest ha infatti comunicato attraverso i propri canali social ed il proprio portale di aver presentato il ricorso contro la penalizzazione di quattro punti subita per aver violato il consueto protocollo del fair play finanziario nel campionato inglese.

Questa penalizzazione è stata decisa da una commissione indipendente a causa di una presunta violazione del Nottingham Forest del regolamento del campionato inglese sul rispetto del fair play finanziario. Il club, infatti, avrebbe superato di circa 34 milioni di sterline il tetto di spesa fissato a 61 milioni di euro. A seguito di questa sanzione, la squadra guidata dal portoghese Nuno Espirito Santo è finita in zona retrocessione.

Il Nottingham Forest, infatti, è ora terzultimo in classifica con un punto di svantaggio dal quartultimo posto, occupato dalla matricola Luton. Ricordiamo che questa è la seconda penalizzazione inflitta quest’anno in Premier League a causa dell’infrazione del fair play finanziario. L’Everton di Sean Dyche (quintultimo a quota 25 punti), di fatto, è stato penalizzato di ben sei punti. Ora il Nottingham però ha impugnato la situazione ed ha confermato di aver presentato ricorso per poter cambiare ancora la classifica.