Tutti pazzi per Sainz: firma clamorosa per il 2025

Il rilancio di Carlos Sainz in Formula 1 non passa inosservato, il pilota spagnolo è pronto a un trasferimento clamoroso post Ferrari.

La vittoria in Australia ha rilanciato le ambizioni di Carlos Sainz che lascerà la Ferrari al termine della stagione per far posto ad Hamilton. Il pilota madrileno è diventato uno dei nomi più ambiti sul mercato, nel 2025 ci potrebbe essere una nuova scuderia che punterà sulle sue qualità per lottare al vertice.

La sorpresa del weekend motoristico è stata la prestazione straordinaria di Sainz, che era addirittura in dubbio sino a qualche ora prima delle prove libere a causa dell’operazione all’appendicite. Smaltiti al meglio i problemi fisici ha dominato il GP a Melbourne, riportando così la Ferrari sul gradino più alto del podio.

I tifosi, guardando la sua resa in pista, restano ora molto perplessi: valeva la pena investire su Hamilton avendo un pilota già capace di portare la Rossa al trionfo? Un dubbio che potrebbe essere il punto centrale della prossima stagione, Carlos Sainz è valutato con grande attenzione da un team alla ricerca di nuove motivazioni.

Sainz ambito sul mercato, l’ultima ipotesi in ballo

Il mercato dei piloti coinvolge lo spagnolo sin dall’annuncio di Hamilton avvenuto a fine gennaio. Sainz si svincolerà dalla Ferrari, non guadagna nemmeno cifre esorbitanti con uno stipendio stimato intorno ai dieci milioni di euro. Ingaggio abbordabile nel mondo della F1 e che sicuramente non sarebbe un problema adeguare per un team come la Red Bull, interessata a Sainz come confermano le parole di Cristian Horner.

Il team principal ha fatto capire come non sarebbe dispiaciuto di riaccogliere nuovamente Sainz all’interno della scuderia. Il pilota spagnolo è cresciuto sotto l’ala protettrice di Milton Keynes, facendo parte del Red Bull junior team per poi esordire nel 2015 in F1 con la Toro Rosso.

Horner ne conosce pregi e difetti, rimanendo anche stupito dalla recente resa in pista: “Ha vinto un pilota in Australia molto veloce ma che è rimasto disoccupato. Sainz ha avuto un ottimo inizio di stagione, e a volte bisogna guardare all’esterno del gruppo. Il mercato di certi piloti è molto aperto”.

Le parole del team principal stuzzicano gli appassionati dei motori, Horner potrebbe cambiare la coppia dei piloti nel 2025. I contrasti con Max Verstappen (e soprattutto col padre Jos) non sono stati appianati, mentre con Carlos Sainz senior, papà del pilota di F1, i rapporti sono ottimi, tanto da far pensare ora a un possibile accordo per la prossima stagione. Sergio Perez, invece, sarebbe sostituito da Yuri Tsunoda, altro pilota elogiato recentemente da Chris Horner.