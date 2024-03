Attacco durissimo a Hamilton, è già caos alla Ferrari

Lewis Hamilton torna al centro di un durissimo attacco dopo il passaggio alla Ferrari: ecco cosa è successo

Sono stati due mesi bollenti per la Formula 1. Dall’inizio di una nuova stagione che ha regalato sorprese fino a, soprattutto, una delle firme più discusse degli ultimi vent’anni: quella di Lewis Hamilton con la Ferrari.

Un accordo ufficializzato lo scorso 1 febbraio che ha scosso il mondo della F1. La Scuderia di Maranello, con grande sorpresa di tutti, ha deciso di puntare forte sul sette volte campione del mondo che nel 2025 vestirà la tuta della ‘Rossa’. Hamilton approderà in Ferrari al fianco di Charles Leclerc, con il fresco vincitore e dominatore di Melbourne Carlos Sainz che saluterà il Cavallino Rampante ed è tutt’ora in cerca di nuova sistemazione.

E se per lo spagnolo continuano a farsi pressanti le voci sul passaggio in Red Bull, per quel che riguarda Hamilton non sono affatto mancate le critiche. Attacchi aumentati d’intensità visto che nei primi GP del 2024, il 39enne di Stevenage ha deluso in lungo e in largo con la sua Mercedes. Tra un anno saranno quaranta le primavere sulle spalle dell’inglese: è questo è uno dei motivi di forte dubbio e discussione tra tifosi e addetti ai lavori.

Ma intanto nelle scorse ore Hamilton ha dovuto fare i conti con un attacco che nessuno, lui per primo, si sarebbe mai aspettato. E così che l’inglese è stato letteralmente travolto da un suo grande amico.

Hamilton distrutto: “Il rosso non gli dona”

Toto Wolff non ha mai nascosto la sua ammirazione e il rapporto speciale con il sette volte campione del mondo. Pare proprio, però, aver inciso parecchio negli ultimi tempi la decisione dell’inglese di tradire la Mercedes dal 2025.

Ai microfoni di ‘Fox Sports Australia’ il Team Principal della Mercedes non ha usato mezzi termini, attaccando apertamente quello che sarà tra meno di un anno un suo grande rivale. “Sono andato in vacanza consapevole che Lewis sarebbe stato un pilota Mercedes per tutta la sua carriera. Per lui è stato complicato dirmi della Ferrari”. La rivelazione ha poi ricevuto ulteriori dettagli: “Abbiamo preso un caffè in inverno e mi ha detto ‘me ne vado in Ferrari‘. Gli ho risposto, ‘sei serio?’. Mi ha stupito la tempistica”.

Wolff ha poi detto il perché della decisione di Hamilton di comunicare la decisione a inizio anno: “Mi ha detto di non voler correre con questo peso”, ha svelato il boss di Mercedes. Che ha poi così concluso il suo discorso: “Ci siamo salutati augurandoci il meglio a vicenda ma spero di batterlo l’anno prossimo. Non lo immagino proprio vestito di rosso… Non è un colore che gli dona“.

La provocazione di Wolff è chiara: “Gli ho detto di stamparsi bene in mente l’alettone posteriore della Mercedes perché è quello che vedrà in futuro”. Una ‘guerra’ che è già partita, con un anno di anticipo, nonostante in questo momento Hamilton sia ancora a tutti gli effetti un pilota Mercedes. Ne vedremo sicuramente delle belle.