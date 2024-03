Formula 1, annuncio Schumacher: arrivano ulteriori conferme

Ancora sorprese per gli amanti della Formula 1, le ultimissime conferme arrivano proprio dalla voce di Schumacher

Ha corso per ben tre scuderie diverse di F1 e per undici anni di carriera, così la sua è diventata una delle voci più autorevoli del presente tra quelle degli addetti ai lavori. Parliamo dell’ex pilota tedesco, Ralf Schumacher, classe ’75 e come tutti ricorderanno, fratello del fortissimo ex collega, Michael. Ancora oggi la stampa dà molto credito ai pareri dell’ex della Williams che ovviamente quando deve non manca di parlare anche del fratello e di suo nipote Mick.

Il tedesco però non è nuovo anche a pareri su altri piloti o altre scuderie che non interessino necessariamente le carriere di casa Schumacher. Oggi, è proprio una delle sue indiscrezioni che fa discutere maggiormente, una di quelle voci che interessano un altro pilota davvero forte ed ex della Rossa proprio come suo fratello. Vediamo cos’ha confessato il veterano nato a Hürth.

Annuncio Schumacher: arrivano conferme

Ad intervistare Ralf Schumacher, come spesso accade, ci ha pensato Sky Deutschland in uno dei week-end di Formula 1 più piacevoli per i tifosi ferraristi degli ultimi anni. Sicuramente di cose interessanti sulla doppietta ferrarista, l’ex pilota ne avrà dette, ma tutto è passato in secondo piano quando proprio Schumacher si è lasciato andare a quella che è una vera e propria indiscrezione di mercato.

Le voci riguardano una delle maggiori scuderie del presente in F1, la Red Bull. Ecco infatti, le sue dichiarazioni: “A quanto pare ci sono grandi intenzioni sullo sfondo di portare Fernando Alonso in macchina il prossimo anno per avere un altro pilota forte qualora Max Verstappen dovesse lasciare la squadra. A Fernando Alonso non dispiacerebbe di arrivare in Red Bull a fine carriera e con una macchina con cui può vincere”.

Infatti le voci su un possibile trasferimento di Max Verstappen alla Mercedes non sono per niente sbiadite nelle scorse settimane, così è ovvio che i media cerchino di indovinare il Piano B che avrebbe in testa Horner, secondo Ralf Schumacher, grande estimatore di Alonso.

Il fatto che l’olandese potesse scegliere di andare a sostituire personalmente Lewis Hamilton non sembra impossibile proprio per Schumacher che ha ricordato che Verstappen sia anche già capace di parlare tedesco. Verstappen in Mercedes quindi, con la prima volta di Alonso su una Red Bull? Oggi è uno dei tanti scenari attuabili per il 2025.