Formula 1, il grande momento è arrivato finalmente: guiderà una Mercedes

Il mercato piloti è sempre al centro dell’interesse degli appassionati di Formula 1. Su tutti la Mercedes in cerca dell’erede di Hamilton

La stagione di Formula 1 è entrata nel vivo e a quanto pare sembra in grado di regalare sorprese ben al di là di ogni più rosea immaginazione. In particolare i tifosi della Ferrari sono in fibrillazione in vista del Gran premio del Giappone dopo la splendida doppietta realizzata in Australia da Sainz e Leclerc. C’è la speranza che le Rosse possano contrastare il dominio della Red Bull ben oltre la singola gara.

Chi appare invece in grandi difficoltà è la Mercedes: la scuderia anglo-tedesca deve fare i conti con l’ultima stagione di Lewis Hamilton che forse con la mente è già proiettato alla prossima, quando approderà proprio a Maranello. Il team principale del team di Brackley, Toto Wolff, è da tempo in cerca di un erede degno del pilota inglese.

Il nome più gettonato da qualche settimana a questa parte è quello di Max Verstappen: il rapporto campione del mondo in carica e la Red Bull si sta deteriorando e non è affatto sicura una sua permanenza a Milton Keynes per la prossima stagione. Wolff sta cercando in tutti i modi di convincere Super Max a trasferirsi in Mercedes, ma la trattativa è tutt’altro che facile.

Nell’Academy della scuderia di Brackley c’è un giovanissimo pilota che tutti indicano come un futuro fuoriclasse, un predestinato. E non è un caso che subito dopo l’annuncio dell’accordo tra Hamilton e la Ferrari sia circolato proprio il suo nome come futura guida delle Frecce d’Argento.

Formula 1, la Mercedes ha trovato l’erede di Hamilton? Gli indizi parlano chiaro

Ora tutte le energie del management Mercedes sono rivolte alla trattativa con Verstappen, ma nel caso in cui non andasse in porto Toto Wolff potrebbe optare per lanciare in Formula 1 un talento come Andrea Kimi Antonelli, quest’anno al debutto in Formula 2.

Nonostante un rendimento altalenante, a Brackley tutti scommettono sulle qualità del diciassettenne pilota bolognese. La notizia ufficializzata proprio dalla Mercedes ne è un’evidente conferma. Antonelli infatti sarà presente a Imola in questo fine settimana pasquale, per l’esattezza venerdì e sabato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il team anglo-tedesco ha prenotato l’autodromo Enzo e Dino Ferrari proprio per consentire ad Antonelli di guidare la vettura con cui Hamilton e Russell disputarono il mondiale del 2022, ovvero la Mercedes W13, la prima ad effetto suolo come imposto dal nuovo regolamento. Che sia il primo passo verso un approdo rapido in Formula 1?