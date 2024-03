Verstappen e Hamilton ko: tifosi sconvolti

Supporters sorpresi per quanto accaduto a Verstappen e Hamilton: un autentico shock che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare…

Nella seppur incantevole cornice del Gran Premio d’Australia del 2024, la gara di Formula 1 ha regalato agli appassionati un evento destinato a rimanere indelebile nella memoria degli spettatori per la sua portata a dir poco sconvolgente. Al di fuori della scuderia Ferrari, per utilizzare un eufemismo, sono dolori.

Se per alcuni infatti è stata una giornata di gioia e trionfo, per i sostenitori di Max Verstappen e Lewis Hamilton, due pilastri dello sport automobilistico mondiale, è stata una domenica da dimenticare. Anzi, paradossalmente, da ricordare ma in negativo poiché quanto accaduto non si verificava ormai da anni.

Il termine “alba rossa”, già entrato nell’immaginario collettivo, ha assunto un significato emblematico grazie a questa specifica tappa del campionato, poiché ha visto la scuderia Ferrari emergere trionfante con una doppietta storica grazie alle abilità di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Tuttavia, mentre i tifosi della Rossa esultavano, un’ombra di turbamento ha avvolto gli animi dei sostenitori dei due grandi rivali.

Tutt’altro umore per Verstappen e Hamilton: ko come nel 2021

Per i fan di Verstappen e Hamilton il giorno si è trasformato in un incubo quando entrambi i piloti hanno subito imprevisti tecnici che li hanno costretti a scivolare dalla vetta della classifica. Verstappen ha dovuto affrontare problemi ai freni, mentre Hamilton è stato penalizzato da un guasto al motore. Una coincidenza amara che ha riportato alla mente degli appassionati un evento simile accaduto oltre due anni e mezzo fa a Monza nel 2021.

In quell’occasione, durante una lotta serrata per il titolo mondiale, Verstappen andò a scontrarsi con Hamilton che si trovava in uscita dai box scaraventando entrambi sulla ghiaia con conseguenze nefaste per entrambi i contendenti. L’eco di quell’incidente sembra risuonare ancora oggi, come se il destino avesse deciso di replicare la sorte dei due grandi campioni.

Ciò che rende questa coincidenza ancora più sorprendente è il parallelismo con un altro evento di rilievo avvenuto in Italia nel 2021. Anche in quel caso, durante una gara carica di tensione e rivalità, si verificò una doppietta, ma di colore diverso. Daniel Ricciardo e Lando Norris portarono la McLaren alla vittoria, suggellando un trionfo storico che richiamava alla mente gli anni d’oro del team.

Questi sviluppi inaspettati hanno lasciato i tifosi di Verstappen e Hamilton sgomenti e in cerca di risposte. Mentre la stagione prosegue e le battaglie in pista si fanno sempre più intense, resta da vedere se i due campioni riusciranno a riprendersi da questa sfortunata giornata e a rilanciare le loro speranze di vittoria nel campionato.

Una cosa è certa: la Formula 1 continua a offrire emozioni e colpi di scena che tengono incollati gli appassionati allo schermo, pronti a seguire ogni curva di questa straordinaria corsa verso il successo.