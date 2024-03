Dramma Alonso: è stato distrutto

Fernando Alonso è stato letteralmente demolito in queste ultime ore, con un giudizio che non è stata ben accolto da tutti i suoi innumerevoli tifosi

Il due volte iridato Fernando Alonso non intende appendere ancora il casco al chiodo, nonostante vada ormai per i 43 anni. La condizione fisica continua ad essere buona e presto si potrebbero aprire delle clamorose offerte di mercato, irrinunciabili.

L’inizio di stagione di Alonso non è stato del tutto negativo, con un nono posto in Bahrain, un quinto a Gedda e un ottavo (originariamente sesto) a Melbourne. L’asturiano al momento è ottavo in Classifica Piloti, con 16 punti ottenuti e ovviamente una supremazia netta nei confronti del compagno di box, Lance Stroll. Purtroppo per lui, però, il finale del GP d’Australia è stato oggetto di parecchie discussioni, dopo che la Direzione di Gara ha deciso di comminargli una penalizzazione di 20″. La manovra difensiva su George Russell ha portato all’incidente di quest’ultimo, almeno secondo la ricostruzione dei giudici.

Il pilota dell’Aston Martin non l’ha presa molto bene, dichiarando apertamente di aver solo anticipato la frenata per preparare al meglio l’uscita dalla curva. L’arte del sapersi difendere, di cui Fernando è autentico maestro, non è più concessa in un certo modo e questo ha creato rammarico nell’ex alfiere della Renault.

Fernando Alonso, il durissimo attacco di Marc Surer: “Ha perso velocità”

In queste ultime settimane si fa un gran parlare di Alonso in chiave mercato, con una clamorosa chance che potrebbe presentarsi alla sua porta. Si perché in caso di addio di Max Verstappen, sembra proprio che Christian Horner sia intenzionato a puntare sul pilota di Oviedo. Un’offerta che sarebbe quasi impossibile da rifiutare e che gli consentirebbe di giocarsi ancora una volta le proprie carte per il titolo.

Non sarebbe propriamente così, però, per l’ex pilota Marc Surer, che intervistato da ‘Formel1.de’ ha sparato a zero contro l’ex ferrarista. “Quest’anno mi sembra abbia perso velocità, ma credo sia normale visto che a breve farà 43 anni. L’impatto dell’età è evidente soprattutto in Qualifica, dove non trova più il guizzo giusto”.

Insomma un quadro piuttosto duro di uno dei campioni più apprezzati degli ultimi anni in Formula 1. Che il ritiro sia vicino stupendo tutti? Vedremo cosa accadrà in questi mesi, anche se la tempra e la volontà di ferro dello spagnolo lascerebbero intuire altro e l’occasione di tornare in un top team fa troppo gola.