“Malattia cronica”, addio improvviso nello sport a soli 30 anni

Uno dei più grandi talenti di questo sport è costretto suo malgrado a ritirarsi anzitempo. Svelate inoltre tutte le motivazioni

La carriera di uno sportivo ha solitamente una durata piuttosto breve. Si comincia giovanissimi, e si arriva alla decisione di ritirarsi quando ormai il proprio corpo non ce la fa più. Nel calcio qualcuno cerca di prolungare l’attesa per questa decisione, leggende come Cristiano Ronaldo adesso o Ibra e Totti in passato, sono arrivati oltre i 40 anni prima di smettere definitivamente.

Per quel che riguarda la sfera femminile la situazione è ancora più difficile, spesso le donne arrivano alla decisione di smettere, o ridimensionare l’attività agonistica anche per crearsi una famiglia, procreare o prendere invece altre decisioni. Uno dei casi più curiosi che stanno facendo rumore nelle ultime ore riguarda la tennista americana Danielle Collins, protagonista di un ottimo torneo a Miami e con un Best Ranking di numero 7 al mondo. Proprio la Collins è protagonista in queste ore di un grosso dibattito.

Danielle, nonostante abbia dimostrato di essere ancora competitiva, ha confermato che questa sarà la sua ultima stagione e a fine anno darà addio definitivamente al tennis. A soli 30 anni. La tennista è ancora giovanissima, ma è arrivata a questa decisione per alcuni importanti motivi, uno in particolare l’ha segnata particolarmente.

Danielle Collins svela i motivi dell’addio

Protagonista a Miami Danielle Collins ha nuovamente parlato in conferenza dei motivi del suo addio e in primo luogo, piuttosto infastidita, ha chiarito: “Nella vita c’è molto di più. E’ interessante notare quante volte ho dovuto giustificare questa decisione, penso che se fossi un uomo non avrei cosi tante domande intorno a me”. Poi Danielle ha parlato della sua malattia, lei convive da anni con l’artrite reumatoide e questa malattia cronica influisce non poco sulla capacità di restare incinta.

La tennista ha cosi spiegato il suo status: “Ho avuto una carriera piuttosto buona, ma considerando i viaggi e tante altre cose posso dire che questo è uno sport piuttosto duro. E nella vita c’è altro. Ci sono altre cose che mi piacerebbe realizzare, mi piacerebbe avere del tempo per poterlo fare e naturalmente mi piacerebbe avere figli”.

La tennista ha chiarito quindi che uno dei motivi del ritiro, se non quello principale, è legato a questo. Ha bisogno di tranquillità e lei conferma: “Alla fine è una mia scelta che va oltre la carriera tennistica, adoro venire qui e gareggiare ma questa decisione è stata davvero importante per me”. Una carriera quindi che finirà anzitempo e la tennista americana saluterà quindi anzitempo il circuito.