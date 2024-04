Annuncio improvviso, pausa per Hamilton: tifosi sotto shock

Arriva una novità che ha spiazzato tutti e che riguarda Lewis Hamilton: pausa improvvisa. Ora i tifosi sono in ansia

Non è un mistero che da ormai diversi anni il nome di Lewis Hamilton sia in grado di smuovere gli animi di milioni di tifosi. Il sette volte campione del mondo non è mai stato un pilota ordinario. E le scelte per il suo futuro non fanno altro che confermare il carattere dell’inglese.

Il 39enne di Stevenage, contro ogni pronostico o previsione possibile, ha deciso di lasciare la Mercedes nella prossima stagione. Dal 2025 la sua tuta sarà rossa e al fianco di Charles Leclerc tenterà di portare in alto, come non accade ormai da tantissimo tempo, la Scuderia di Maranello. L’annuncio dello scorso febbraio ha lasciato esterrefatti tifosi e addetti ai lavori.

Lo stesso Toto Wolff, boss e Team Principal della Mercedes, non ha risparmiato qualche punzecchiatura al suo pupillo e storico amico. I due, che hanno un rapporto speciale da ormai oltre dieci anni, si separeranno e saranno rivali.

Ma intanto ciò che sta subito balzando agli occhi è un rendimento decisamente insufficiente. Di Hamilton e della Mercedes, ben lontana dal lottare con Ferrari e Red Bull per il podio.

Ecco perché le critiche non sono mancate, soprattutto per il sette volte campione del mondo la cui primissima accusa incassata sin dall’annuncio del suo passaggio in Ferrari è stata quella di uno scarso impegno con la Mercedes.

Hamilton, attacco folle: “Prenditi una pausa”

La testa, ormai, già a Maranello? Ed Hamilton è stato invitato a prendersi letteralmente una pausa. Un avvio di stagione agghiacciante per Lewis che ha conquistato solo 8 punti nelle prime tre gare. Ed il recente ritiro a Melbourne non può non lasciare l’amaro in bocca.

Dopo le qualifiche in Australia ha parlato di una Mercedes che “ti confonde la testa” oltre ad aver lamentato una lentezza impressionante rispetto alle Red Bull. A queste critiche alla vettura ha risposto duramente il ‘Daily Mail’.

Il quotidiano britannico ha riservato una risposta davvero pesante all’inglese, evidentemente già focalizzato sulla sua avventura tutta italiana. “Non sarebbe meglio che Hamilton si prenda una pausa per il resto della stagione, per prepararsi all’avventura in Ferrari l’anno prossimo?”, è il quesito – assai provocatorio – dell’esperto Jonathan McEvoy sulle colonne del giornale.

Adesso spetterà al sette volte campione del Mondo, nonostante una macchina palesemente in ritardo rispetto alla concorrenza, rispondere in pista. Aveva promesso il massimo impegno nei suoi ultimi mesi in Mercedes: staremo a vedere come andrà a finire.