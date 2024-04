La scelta della Ferrari ribalta la F1, nel 2025 cambia tutto

Sebbene inconsapevolmente, date le circostanze, la Ferrari potrebbe aver preso una decisione che stravolgerà il mercato dei piloti in Formula 1

Lo spagnolo Carlos Sainz è l’unico pilota ad essere riuscito a spodestare la Red Bull dalla sua recente epoca di successi. L’unico a salire sul podio negli ultimi 500 giorni senza appartenere al team austriaco. Una dimostrazione di forza e talento da parte del pilota della Ferrari, al quale va riconosciuto ancor di più valore per la vittoria al GP di Melbourne, siccome reduce da un’operazione all’appendicite, che non gli aveva permesso di gareggiare in Arabia Saudita.

Al suo posto, nell’emergenza, la Scuderia del Cavallino Rampante aveva scelto l’appena 18enne Oliver Bearman, che si è conquistato l’applauso a scena aperta dei colleghi, degli appassionati e degli addetti ai lavori per la performance offerta, pur avendo avuto pochissimo tempo a disposizione per familiarizzare con la monoposto. Un settimo posto inaspettato e soddisfacente, che pare abbia aperto a uno scenario nuovo in F1 circa il mercato dei piloti.

Molti team principal, osservando il risultato ottenuto dalla Ferrari con Bearman, starebbero cominciando a ragionare circa una sterzata diversa da offrire al consueto modus operandi. Piuttosto che sborsare stipendi onerosi per piloti che convincono per l’esperienza ma hanno meno carriera davanti a sé e in scadenza di contratto, si potrebbe piuttosto scommettere sui giovani promettenti.

La Ferrari rivoluziona la F1 con la sua scelta più recente: ecco cosa può accadere sul mercato

La Sauber, ad esempio, sta compiendo alcune valutazioni su Valterri Bottas. Il 34enne finlandese potrebbe non formare più parte del progetto nel prossimo futuro, alla luce del grande cambiamento che avverrà in Scuderia. Dal 2026, infatti, gareggerà come Audi, che ne ha già rilevato le quote di maggioranza. Perciò ci sarà bisogno anche di una rivisitazione del parco piloti, oggi composto da Bottas e da Guan Yu Zhou. Il primo nome che viene in mente è quello di Carlos Sainz, come faro del progetto. In Academy, invece, c’è Zane Maloney, leader nella classifica F2. Se si confermasse, potrebbe essere promosso già nel 2025, in attesa dello spagnolo a tenergli compagnia, come evidenziato da ‘Formulapassion.it’.

Chiaramente il più talento maggiormente sotto i riflettori, ad oggi, è Oliver Bearman. Continua a gareggiare in F2, ma dopo Gedda è nel mirino di molti. Qualora ci fosse uno sconto sulle power unit, la Ferrari potrebbe riprendere come Driver Academy un posto in Haas dal 2025 e l’inglese potrebbe allora accompagnare Nico Hulkenberg, mentre Kevin Magnussen andrebbe via.

Un altro “giovane” pronto ad allinearsi ai grandi dalla prossima stagione lo avrebbe Alpine. I francesi vivono un complicatissimo inizio stagione, perciò già programmano il futuro, magari senza sia Esteban Ocon che Pierre Gasly. La Scuderia sarebbe pronta a scommettere sulla “riserva” Jack Doohan e Victor Martins. Due soluzioni che costerebbero poco in termini economici, ma che potrebbero dare grande soddisfazione e nuova linfa.