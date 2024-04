Pilota italiano in Formula 1, nuove conferme: c’è già la data

Il mondo della Formula 1 si appresta a vivere una stagione che ha regalato i primi colpi di scena. E altre intriganti novità sono in arrivo

I primi tre gran premi della stagione di Formula 1 hanno regalato molte più emozioni e sorprese di quante se ne potesse immaginare. Il trionfo della Ferrari in Australia e il contestuale ritiro di Max Verstappen accendono l’interesse per un mondiale che pareva destinato ad annegare nella noia e nella monotonia. La doppietta del Cavallino Rampante ha invece riportato un briciolo di entusiasmo tra tifosi e appassionati.

Un altro evento a sorpresa è stato l’esordio, proprio alla guida della Ferrari, del diciottenne pilota inglese Oliver Bearman, che in Arabia Saudita sul circuito di Gedda ha preso il posto di Carlos Sainz costretto a sottoporsi d’urgenza a un intervento di appendicite. Lo stesso pilota spagnolo dal canto suo appena due settimane dopo l’operazione ha trionfato sul circuito di Melbourne.

L’impatto di Bearman con la Formula 1 e soprattutto con la SF-24 è stato a dir poco lusinghiero: il giovane talento britannico, partendo dall’undicesima posizione in griglia, ha concluso la gara al settimo posto, un risultato tutt’altro che banale. La prima volta del diciottenne pilota inglese ha avuto inoltre il merito di innescare un dibattito all’interno del Circus, relativo alla necessità di lanciare un maggior numero di talenti sul proscenio della Formula 1.

Una discussione che sembra aver prodotto già i primi concreti risultati. Oltre a Bearman c’è infatti un altro giovanissimo pilota che sarebbe sul punto di esordire, già in questa stagione. Stiamo parlando di Andrea Kimi Antonelli, bolognese classe 2006 non ancora maggiorenne. Cresciuta nell’Academy della Mercedes, è considerato da esperti e addetti ai lavori un autentico potenziale fuoriclasse.

Formula 1, tutto pronto per l’esordio di Kimi Antonelli: ecco dove e con chi

Il team principale delle Frecce d’Argento, Toto Wolff, stravede letteralmente per lui tanto da prenderlo seriamente in considerazione come possibile sostituto di Lewis Hamilton che nel 2025 correrà al volante della Ferrari. Una scelta che potrebbe rivelarsi controproducente per Antonelli: per questo sarebbe necessario testare il suo impatto nel Circus mondiale.

Secondo quanto rivelato dal celebre giornalista Joe Saward, Antonelli dovrebbe fare il suo esordio in Formula 1 alla guida della scuderia satellite della Mercedes, vale a dire la Williams. Si tratta in un certo senso di un passaggio obbligato prima del trasferimento nel team di Brackley.

“Potrebbe essere una buona idea metterlo su una Williams non appena compirà 18 anni – le parole di Saward -. Questo gli darebbe la possibilità di fare esperienza per mettersi al passo con la F1 prima che la Mercedes arrivi ad avere bisogno di lui nel 2026“.