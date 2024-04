Ribaltone Carlos Sainz: la vittoria cambia il futuro del pilota spagnolo

Settimana di sosta in Formula Uno, ma il mercato dei motori vede rumors piuttosto affascinanti. Occhio ad una clamorosa sorpresa su Sainz

I primi Gran Premi della stagione hanno dato già importanti novità. Rispetto alla scorsa stagione il dominio della Red Bull non sembra essere più cosi netto, tanto in pista quanto fuori dove ha fatto discutere il caso Horner. Una delle più piacevoli novità per gli appassionati di questo sport è dato dal ritorno alla vittoria e alla lotta per il titolo della Ferrari.

L’ultimo Gran Premio ha visto il ritiro dopo pochi giri di Max Verstappen (un problema ai freni lo ha bloccato) e una spettacolare doppietta da Maranello con Carlos Sainz davanti a un ottimo Charles Leclerc. La Ferrari è in piena lotta, sia nel Mondiale piloti che in quello costruttori ed anzi c’è qualche rammarico per il pilota spagnolo, costretto a causa di un’operazione per appendicite, a saltare il secondo Gran Premio stagionale.

Sainz è stato sostituito dal giovane Bearman, capace di ottenere il settimo posto all’esordio, ma resta qualche piccolo rammarico. E’ una stagione particolare per la Ferrari, Sainz ha vinto l’ultimo Gran Premio ma è consapevole che al momento non ha squadra per il futuro. A fine stagione sarà sostituito da Hamilton mentre lui dovrà cercare una nuova monoposto. Gli ultimi risultati hanno però portato interessanti novità, i tifosi spagnoli possono stare tranquilli.

Ferrari, è sfida sul mercato per Carlos Sainz

L’ultima vittoria e in generale le ultime prestazioni di Sainz con la Ferrari non sono passate inosservate. Qualcuno addirittura tra i tifosi della Rossa si è chiesto se fosse davvero giusto mandare via il pilota iberico, Hamilton non sta convincendo e l’età passa per tutti. Intanto le grandi rivali della Ferrari monitorano costantemente la situazione del pilota.

Nelle ultime settimane si è discusso molto della possibilità di vedere Sainz in Red Bull, come sostituto di Perez, oramai sempre più deludente. In casa Red Bull è in atto un piccolo terremoto, il caso Horner tiene banco e lo stesso Verstappen valuta il da farsi riguardo il suo futuro. Secondo quanto riporta ‘ElGolDigital’ il Team Principal della Mercedes Toto Wolff sarebbe pronto a sfruttare questo stallo per chiudere il colpo Sainz: si verificherebbe quindi un vero e proprio “scambio” di piloti con Hamilton in Ferrari e Sainz in Mercedes.

Le prestazioni e la tenacia del pilota garantiscono affidabilità, la Mercedes – soprattutto nel caso non fosse possibile provare il colpo Verstappen – starebbe valutando questo clamoroso affare. Il futuro di Sainz resta in bilico, ma sarà probabilmente ancora in un Top Team.