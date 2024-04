Ilary-Totti, l’ultima scelta lascia tutti di stucco: la notizia spopola sul web

Ilary e Totti non potrebbero essere più lontani, il modo in cui hanno deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua lo dimostra

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno rappresentato per anni l’esempio di coppia a cui ispirarsi, chi sognava di trovare un amore si augurava di poter vivere un sentimento come il loro, in grado di esprimere quello che provavano l’uno per l’altro anche solo con lo sguardo. Anzi, a conferma della grande intesa che li univa c’era anche la capacità di prendersi in giro con ironia, cosa possibile solo se ci si conosce alla perfezione.

E invece anche loro hanno messo la parola fine al loro rapporto. Da tempo entrambi sono felici con altri partner, Bastian Muller per lei e Noemi Bocchi per lui, anche se non può che esserci dispiacere soprattutto perché da allora le frecciate reciproche a distanza sono state davvero tante.

Ilary e Totti ora: non ci sono più dubbi

Non tutte le coppie riescono a resistere a eventuali crisi ed è quello che è accaduto anche a Ilary Blasi e Francesco Totti, nonostante una loro rottura sembrava impossibile per molti. A detta della showgirl è stato il tradimento commesso dall’ex calciatore a essere decisivo, mentre lui ha invece sottolineato di non essere stato il primo tra i due ad avere una relazione extraconiugale.

Queste continue e reciproche accuse rendono impossibile non solo un eventuale ritorno di fiamma, ma addirittura che i due possano anche solo avere un rapporto di reciproco rispetto. Il modo in cui i due ex hanno scelto di trascorrere la Pasqua appare emblematico in tal senso. Il “Pupone”, infatti, ha scelto una località da sogno come le Maldive per una breve vacanza. Insieme a lui c’è ovviamente la compagna Noemi Bocchi oltre alla figlia di lei, Sofia.

Non è però finita qui. Anche Chanel, la più grande delle figlie dell’ex capitano della Roma, si è unita al gruppo, portando con sè il fidanzato, Cristian Babalus. Il gruppo insomma è davvero nutrito e ben affiatato, a conferma di come a volte le famiglie allargate non siano caratterizzate solo da rancori e ripicche.

Anzi, i quattro ne hanno approfittato per divertirsi a padel (è così che l’ex numero dieci ha conosciuto la compagna): papà e figlia hanno sfidato i rispettivi compagni divertendosi parecchio.

E Ilary invece? La decisione spiazza tutti

A differenza di Totti, che ne ha appunto approfittato per trascorrere qualche giorno al sole, Ilary Blasi, che nell’ultimo anno è stata davvero poco a Roma, ha preferito restare in Italia. Anche in questo si dimostra come le scelte fatte rispetto all’ex siano diametralmente opposte.

La showgirl, come ha mostrato lei stessa in alcune sue Instagram Stories, si è rifugiata in campagna, lontana quindi dal caos della città. Insieme a lei la figlia più piccola Isabel, che ha da poco compiuto otto anni, oltre alle sue sorelle.

Insomma una domenica davvero all’insegna della tradizione, anche nel cibo. Nella sua tavola, come ha mostrato lei stessa, c’è davvero di tutto: il casatiello, la torta di mele, i salumi, i formaggi, la colomba di Pasqua e ben 5 pizze al formaggio, altro piatto tipico di Pasqua. Stare insieme ai propri cari è quindi la decisione migliore per entrambi, anche se a chilometri di distanza.