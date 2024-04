Dopo un primo tempo carico di fischi allo Stadium, un rigore concesso e poi revocato, nella seconda frazione di gioco Juventu-Lazio regala emozioni con la squadra di Allegri che ipoteca la finale di Coppa Italia grazie a Chiesa e Vlahovic.

PRIMO TEMPO JUVENTUS-LAZIO – Dopo pochi minuti dal calcio d’avvio, Tudor perde Zaccagni dopo uno scontro di gioco con Gatti. Nel primo tempo la squadra di Allegri non è mai pericolosa e non è riuscita a mettere in difficoltà Mandas. Da segnalare l’episodio del rigore concesso per un fallo di Vecino su Cambiaso e poi revocato da Massa dopo il consulto del VAR. Al 40esimo i biancocelesti hanno sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Luis Alberto che ha colpito una traversa nonostante Perin fosse in controllo.

SECONDO TEMPO JUVENTUS-LAZIO – Nella seconda frazione gioco la Juventus rientra in campo con un piglio diverso: prima Chiesa e poi Vlahovic per un 2-0 che permette ai bianconeri di ipotecare la finale di Coppa Italia. Filtrante di Andrea Cambiaso che mette in evidenza tutte le difficoltà difensive della squadra di Tudor: pallone magistrale per Chiesa che a tu per tu davanti a Mandas non sbaglia. Poco dopo al 63′ i bianconeri raddoppiano: gran palla di McKennie per Vlahovic. L’attaccante serbo punta Casale e poi supera Mandas con un preciso tiro sul secondo palo. La Lazio non riesce a reagire e nonostante i cambi non si fa viva nei pressi di Perin. Bianconeri che riscattano il ko di sabato e vedono più vicina la finale di Coppa Italia.