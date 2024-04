Michael Schumacher, il pericolo è concreto: annuncio a sorpresa

Colpo di scena clamoroso in Formula 1, annuncio su Michael Schumacher: preoccupazione per i tifosi

Il mondiale di Formula 1 in questo 2024 è cominciato in maniera a dir poco sorprendente. Dopo tre gare, Verstappen ha mostrato un primo segnale di cedimento. Incredibile, ma vero: la Ferrari in questo momento è tornata competitiva, sia con Leclerc che con un sorprendente Sainz. Nonostante questa partenza di mondiale emozionante, il pensiero di molti tifosi è però rivolto ancora al passato, e in particolare a Michael Schumacher. Per il tedesco il ‘pericolo’ è infatti diventato concreto. Una notizia che fa storcere il naso a molti.

Per il momento non ci sono in realtà novità sulla salute dell’ex pilota. Sappiamo che dovrebbe prendere parte alle nozze della figlia Gina tra pochi mesi, ma non conosciamo al momento alcun dettaglio sul modo in cui vi parteciperà. Le vere novità riguardano un annuncio che tocca da vicino ciò che ha fatto in passato, nella sua carriera, quelle gesta straordinarie che vivono ancora nel cuore di tantissimi appassionati, e di chi le ha potute vedere da una posizione a dir poco privilegiata.

Tra questi anche Giancarlo Fisichella. L’ex pilota romano non ha mai nascosto la sua stima, il suo rispetto e il suo amore per Schumi. Il pilota tedesco è sempre stato, ed è tutt’oggi, uno dei suoi preferiti, se non il preferito in assoluto. Le cose però potrebbero cambiare nei prossimi mesi. C’è un altro pilota che infatti potrebbe scalzare il tedesco nel suo cuore. Ed è il più atteso dai tifosi della Ferrari.

Schumacher perde il proprio posto: la rivelazione clamorosa di Fisichella

Intervenuto ai microfoni di ‘OLBG’, Fisichella ha svelato chi siano i suoi piloti preferiti di tutti i tempi. Nonostante siano stati per molto tempo suoi rivali, l’ex pilota romano ha potuto ammirarli, da vicino e da lontano, ed è riuscito a farsi un’idea di quali fossero le loro qualità, sia in pista che a livello umano, creando un podio che fino a questo momento è rimasto intatto nel suo cuore. Ma che potrebbe essere rivoluzionato nei prossimi mesi.

Al primo posto in assoluto c’è Ayrton Senna, che per lui è sempre stato un eroe, il pilota che di fatto lo ha ispirato a seguire le sue orme e a sognare di diventare un protagonista nel mondo della Formula 1. Al secondo posto c’è invece Schumacher, pilota contro cui ha corso e di cui ha potuto scoprire da vicino il talento. Sul gradino più basso del podio siede invece Lewis Hamilton, altro pilota straordinario. Le cose però potrebbero presto cambiare.

Secondo l’ex pilota oggi 51enne se Hamilton dovesse riuscire, nei prossimi anni, a riportare in alto la Ferrari, vincendo quel titolo che manca da moltissimo tempo, scavalcherebbe sicuramente due leggende come Senna e Schumacher. Almeno nella sua considerazione.

Spiega Fisichella: “Se dovesse centrare l’ottavo titolo mondiale, il più grande di tutti i tempi sarebbe lui, almeno per il momento. Secondo me con l’ottavo mondiale supererebbe sia Michael che Ayrton“. Una considerazione che, viste le difficoltà di questo inizio di stagione, in realtà non trova d’accordo molti appassionato di Formula 1 e che è destinata ad aprire un vero dibattito.