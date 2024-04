Pedullà: “Ds Napoli, nelle scorse settimane valutato anche Manna”

Aggiornamenti sul Napoli da parte di Alfredo Pedullà: “Il Napoli potrebbe ripartire da un nuovo direttore sportivo. Già la scorsa estate c’erano stati contatti per Pietro Accardi, un profilo gradito ma che non aveva portato – come raccontato – a contatti diretti tra De Laurentiis e Corsi. Negli ultimi giorni il numero uno dell’Empoli ha dichiarato che un eventuale addio del suo uomo mercato comporterebbe non pochi problemi per il suo club, vedremo più avanti se ci saranno sviluppi. Il Napoli sta considerando diversi profili, da Massara a una possibile sorpresa. Di sicuro nelle scorse settimane è stato valutato Giovanni Manna che potrebbe decidere di fare una nuova esperienza lontano dalla Juve e che già la scorsa estate era stato sondato da altre società. Il Napoli ha sondato in attesa di una decisione definitiva”.