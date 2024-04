Saranno 6 gli squalificati della 31a giornata di Serie A. L’unico espulso dell’ultimo turno è stato Matteo Pessina, capitano del Monza contro il Torino. Tra i big assenti sicuramente Ruben Loftus-Cheek del Milan e Mateo Retegui del Genoa entrambi diffidati. Sia l’inglese che l’italo-argentino non prenderanno parte alla prossima giornata: il centrocampista salta il Lecce, l’attaccante non ci sarà contro il Verona.

Tra i calciatori diffidati che entrano di diritto negli squalificati della 31a giornata di Serie A ci sono anche Evan N’Dicka della Roma, Lorenzo Lucca dell’Udinese e Giangiacomo Magnani del Verona. Un campionato che torna in pista con diversi big match in programma nel prossimo weekend: da Juventus-Fiorentina al derby della Capitale tra Roma e Lazio. Uno snodo cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League e alle altre coppe europee quando mancano 8 giornate al termine della Serie A.

Non solo gli squalificati per la 31a giornata di Serie A, di seguito anche la lunga lista dei diffidati per il prossimo turno di Serie :

De Roon, Hateboer, Kolasinac, Koopmeiners, Lookman, Zappacosta (Atalanta);

Calafiori, Saelemaekers (Bologna);

Deiola, Dossena, Pavoletti, Nandez (Cagliari);

Grassi (Empoli);

Milenkovic (Fiorentina);

Barrenechea, Oyono (Frosinone);

Strootman (Genoa);

Pavard Lautaro Martinez, Mkhitaryan (Inter);

Almqvist, Piccoli, Rafia (Lecce);

Musah, Thiaw, Tomori (Milan);

Caldirola, Djuric, Gagliardini (Monza);

Lobotka, Mazzocchi, Ngonge, Osimhen, Rrahmani (Napoli);

Azmoun, Huijsen, Llorente (Roma);

Candreva, Coulibaly, Gyomber (Salernitana);

Pedersen (Sassuolo);

Lovato, Ricci (Torino);

Ebosele, Giannetti, Perez, Success, Thauvin (Udinese);

Folorunsho, Serdar (Verona).