L’Olympique Lione è stata la prima finalista della Coppa di Francia. In semifinale l’OL ha superato 3-0 il Valenciennes grazie al solito Lacazette, autore di una doppietta: prima su rigore al 6, poi il raddoppio al 6′ su rigore. Al 30′ Orban chiude i giochi con il tris che lancia Les Gones all’ultimo atto della competizione dove affronterà il PSG. La formazione di Luis Enrique è la seconda finalista della Coppa di Francia. I transalpini sognano il Triplete: con un vantaggio importante in Ligue 1, Mbappé e compagni si potranno concentrare sulle altre due competizioni, con i quarti di finale di Champions League da disputare contro il Barcellona. Un 1-0 risicato contro il Rennes con Mbappé che ha fallito un calcio di rigore e, tre minuti, nel primo tempo, ha segnato il gol vittoria che ha permesso al PSG di staccare il pass per l’ultimo atto del trofeo.

Coppa di Francia: i percorsi di PSG e Lione

32esimi di finale: Revel 0-9 PSG; Pontarlier 0-3 Lione

16esimi di finale: Orleans 1-4 PSG; Bergerac 1-2 Lione

Ottavi di finale: PSG 3-1 Brest; Lione 2-1 Lille

Quarti di finale: PSG 3-1 Nizza; Lione 0-0 (4-3 d.c.r.) Strasburgo

Semifinali: PSG 1-0 Rennes; Lione 3-0 Valenciennes