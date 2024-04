Ritiro Hamilton, l’annuncio spiazza i tifosi Ferrari: cambia di nuovo tutto

Dal presente al futuro, passando per la Ferrari: Lewis Hamilton rilascia dichiarazioni che non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi

Lewis Hamilton ha recentemente fatto dichiarazioni che hanno fatto a dir poco sussultare i tifosi della Ferrari. In un’intervista per l’edizione annuale del ‘Creativity Issue di GQ’, il sette volte campione del Mondo ha parlato del suo impegno attuale con la Mercedes, ma ha anche svelato alcune riflessioni sul futuro, incluso il suo passaggio alla scuderia di Maranello nel 2025.

Le sue parole, cariche di ambizione e di prospettive a lungo termine, hanno sollevato dubbi tra i fan della Ferrari. Hamilton ha espresso la sua dedizione alla Mercedes per il prossimo campionato mondiale, ma ha anche rivelato il suo interesse per nuove sfide al di là del mondo delle corse.

“Non ho mai iniziato un anno pensando a quello successivo”, ha dichiarato Hamilton. Tuttavia, il suo proposito di raggiungere il massimo delle potenzialità con la sua attuale squadra sembra mescolarsi con una prospettiva più ampia, che abbraccia il suo futuro post-carriera.

La sua affermazione sul passaggio alla Ferrari ha spiazzato i tifosi della scuderia, cambiando completamente lo scenario. Hamilton ha parlato del suo interesse per il marchio italiano fin dai primi giorni della sua vita, ma ha anche ammesso che potrebbe essere stato un desiderio più legato al passato che al presente. Questa incertezza ha alimentato i timori che il britannico potrebbe non essere sufficientemente concentrato per dare il meglio di sé.

Le corse in pista sono già il passato per Hamilton?

Le sue parole hanno portato alla luce anche il suo spirito competitivo e la sua sete di esplorare nuove sfide al di fuori delle corse automobilistiche. Hamilton ha parlato della sua ambizione di diventare un “maestro” in varie discipline, dall’automobilismo al cinema e alla moda. Questo desiderio di espandere i propri orizzonti potrebbe far temere ai tifosi della Ferrari che Hamilton non sia totalmente focalizzato sulle prestazioni in pista: “Ho capito che non posso correre per sempre: appena smetterò, lascerò il microfonino delle comunicazioni via radio e sarò una persona felice. Il vero problema è che voglio fare tutto. Sono molto ambizioso”.

A onor del vero, nonostante le speculazioni e le preoccupazioni dei tifosi, Hamilton ha chiarito che al momento il suo unico obiettivo è portare la Mercedes al massimo delle sue potenzialità nella stagione attuale. Ha sottolineato il suo impegno e la sua preparazione fisica come mai prima d’ora, promettendo di dare il massimo con il suo attuale team.

Malgrado la sua volontà di guardare al lontanissimo futuro, Hamilton ha anche parlato del sostegno fondamentale ricevuto da suo padre e della sua capacità di andare avanti nonostante le avversità. Questa visione equilibrata del suo percorso sportivo e delle sue esperienze passate suggerisce che Hamilton sia determinato a rimanere concentrato e a perseguire i suoi obiettivi, sia con la Mercedes che in futuro con la Ferrari.

Dichiarazioni che hanno certamente spiazzato i tifosi della Ferrari, ma allo stesso tempo hanno evidenziato la sua ambizione, la sua determinazione e la sua capacità di affrontare sfide differenti. Mentre il suo futuro rimane oggetto di speculazione, una cosa è certa: Lewis Hamilton continuerà a essere una figura dominante nel mondo del motorsport fino a quando gareggerà.