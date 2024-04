Serie A, è una lotta salvezza incandescente

8 partite per 7 squadre. Sembra un gioco di parole, ma in questa lotta salvezza incandescente da scherzare c’è ben poco. 8 match in cui sarà vietato sbagliare, per provare a mantenere la categoria. 7 club in lotta per rimanere in A, tutti concentrati in una manciata di punti.

Partiamo dalla grande sorpresa in negativo, il Sassuolo che, penultimo, spera nella cura Ballardini per provare a ribaltare le sorti di un’annata maledetta, anche se sul proprio percorso restano ancora da affrontare avversarie del calibro di Milan, Lazio e Inter.

A pari punti, poco più su, Empoli e Frosinone, a quota 25, con la restante parte di calendario leggermente più semplice, ma comunque al cardiopalma. Nell’ultimo turno di serie A, Cagliari-Verona è terminata con un pareggio che non ha accontentato nessuna delle due squadre, coinvolte in un match combattuto, complicato ma appunto conclusosi senza né vinti né vincitore. Sardi e Scaligeri restano appaiate a quota 27 punti, in piena bagarre salvezza e con un destino ancora tutto da scrivere e interpretare.

Leggermente più tranquille, ma nemmeno troppo, Udinese e Lecce, rispettivamente con 28 e 29 lunghezze. La prossima giornata sarà fondamentale per entrambe – come pressoché ogni turno da qui alla fine -, i friulani affronteranno l’Inter e i salentini il Milan. Sostanzialmente, ciò significa una sola cosa: partendo da sfavorite contro le due squadre meneghine, al termine della 31^ giornata, i due club potrebbero ritrovarsi ancora più immischiate nella lotta salvezza per non retrocedere più bella e incandescente degli ultimi anni.

Andrea Belbusti