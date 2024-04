Sinner deve arrendersi: c’è un record che non potrà mai battere

Jannik Sinner sta collezionando record su record, ma c’è un primato che appare davvero inattaccabile: l’altoatesino si arrende

Lo abbiamo visto trionfare, parlando solo degli ultimi 6 mesi, a Pechino, a Vienna, a Malaga (in occasione della storica Coppa Davis di cui è stato un assoluto trascinatore), a Melbourne, a Rotterdam ed infine a Miami. Un vero e proprio giro del mondo che ha certificato la sua prepotente ascesa nel mondo del tennis. Jannik Sinner c’è, eccome se c’è. Anzi sembra davvero voler scrivere, dopo ogni incontro, dopo ogni vittoria, nuove pagine nella storia dello sport con la racchetta.

Ma partiamo dai numeri, che non mentono mai. Jannik ha vinto 22 dei 23 incontri disputati nel 2024, con una striscia di vittorie consecutive, inanellate proprio in apertura di stagione, pari a 16. Una cifra che gli ha consentito di battere il precedente primato nazionale di affermazioni di fila – detenuto da Adriano Panatta, che nel 1976 si fermò a 12 – e di essere il più giovane tennista di sempre ad aver iniziato l’anno con un tale numero di vittorie consecutive. Ma non solo.

Jannik è il più giovane ad aver conquistato tre finali al Miami Open, il primo italiano di sempre ad esser arrivato prima al numero tre del ranking e successivamente al numero due, e infine, tanto per aggiungere un altro primato, il giocatore che nelle ultime 52 settimane di gioco ha ottenuto la percentuale più alta di punti dal proprio servizio (89%). Insomma, un mostro.

Pietrangeli ricorda a Sinner di quel record che…

Ovviamente Jannik è già, alla tenera età di 22 anni, l’italiano più vincente come numero di titoli ATP (13) nonché l’azzurro che più ha guadagnato in carriera dai tornei, avendo superato la cifra di 21 milioni di dollari grazie al trionfo al Miami Open. Tutti i primati nazionali sono dunque appannaggio del giovane fenomeno di San Candido? Non esattamente. E c’è sempre qualcuno, sempre lo stesso personaggio, che puntualmente glielo ricorda.

Con 164 presenze complessive (110 in singolare e 54 in doppio) e 120 vittorie (rispettivamente 78 e 42), Nicola Pietrangeli – una vera e propria leggenda del tennis italiano – detiene il primato mondiale di incontri disputati e vinti nella storica competizione per nazioni. Già protagonista di alcune polemiche indirette con l’altoatesino, sia relativamente al presunto disimpegno in Davis a Bologna nello scorso settembre, sia in merito al ranking realmente occupato dal romano negli anni ’60 – quando ancora non esisteva il moderno sistema computerizzato dell’ATP – Pietrangeli è tornato a pungere Sinner.

“C’è un record che Sinner non potrà mai togliermi. È quello del numero di vittorie in Coppa Davis. Tutti gli altri, invece, sono convinto che abbia tutte le qualità per batterli“, ha dichiarato il sempre pungente ex tennista ai microfoni de ‘Il Giorno’.

Giova ricordare che, per quanto abbia innanzi a sé oltre 10 anni di carriera, Jannik vanta solo 15 presenze, con 11 vittorie, nella kermesse vinta solo due volte dalla Nazionale azzurra.