Addio a Djokovic, finisce un’era: l’annuncio

Il numero uno al mondo Novak Djokovic vive uno dei momenti più complicati della sua straordinaria carriera

Quando parliamo del campione serbo Novak Djokovic trattiamo di uno dei campioni più importanti della storia del tennis, sicuramente – a prescindere da quello che può essere il parere dei tifosi – l’atleta più vincente con 24 titoli del Grande Slam e più settimane in vetta alla classifica del ranking Atp.

Come in tutti gli sport un campione deve fare i conti con l’età e Nole, superati i 36 anni, sta trovando grosse difficoltà in questo 2024, annata dove è ancora a quota zero nella casella dei titoli vinti in questa stagione. Le strade di Djokovic si sono spesso incrociate con l’Italia e proprio ‘per mano italiana’ ha trovato le più dure sconfitte di questa stagione.

Parliamo del recente ko a Indian Wells contro Luca Nardi (clamorosa sorpresa della stagione) e soprattutto la durissima sconfitta in semifinale agli Australian Open dove Djokovic è stato letteralmente distrutto da Jannik Sinner, poi vincitore del torneo. Insomma non è un periodo facile per Novak, che, tra l’altro, in questi giorni ha annunciato la clamorosa separazione dallo storico coach Goran Ivanisevic. Un addio che ha lasciato tutti i tifosi davvero di sasso.

Novak Djokovic, arrivano le parole dell’ex coach

Intervenuto ai microfoni di ‘Sport Klub’ Ivanisevic ha parlato della decisione del numero uno e di quali potrebbero essere i piani futuri della leggenda del tennis: “Non so per quanto tempo Djokovic possa andare avanti a giocare, ma credo che Nenad Zimonjic possa essere la persona giusta per lui“. Negli ultimi giorni vi sono stati diversi rumors riguardo chi potrebbe essere il nuovo coach di Djokovic, ma Ivanisevic ha fatto chiarezza smentendo in parte queste voci.

“Zimonjic è la scelta giusta, è un mio amico e conosce molto bene Nole. Inoltre credo che Djokovic non ha bisogno di un nuovo coach, penso che dopo 10 giorni solo impazzirebbe”, la chiosa che chiarisce il periodo non semplice del campione balcanico. Infine Ivanisevic spiega: “La mia teoria è che un uomo dei Balcani può allenare chiunque, ma solo una persona di queste zone può allenare un uomo dei Balcani”.

Djokovic è ormai già da qualche giorno ad allenarsi in vista della stagione su terra battuta, comincerà ovviamente dal Masters 1000 di Montecarlo, ma i suoi obiettivi prioritari sono il Roland Garros e le Olimpiadi di Parigi, torneo che si svolgerà poco dopo ed una delle poche cose che manca nel clamoroso palmares dell’attuale numero uno.