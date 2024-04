Hamilton, il messaggio alla Ferrari: “Sempre stato lì”

Lewis Hamilton manda un messaggio alla Ferrari: la dichiarazione del pilota britannico fa sognare i tifosi della Rossa

Non è cominciato come avrebbe sognato l’ultimo anno in Mercedes per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, futuro pilota Ferrari, sta vivendo un periodo di estremo appannamento.

A Maranello lo attendono tutti con ansia. Finalmente Hamilton realizzerà un sogno che si porta dietro fin da quando era ragazzo, mentre i tifosi della scuderia di Maranello potranno tornare a godersi un pilota pluricampione del mondo a bordo di una vettura storica e pronta finalmente a sfidare quel colosso apparentemente inarrivabile della Red Bull.

Prima ancora di pensare al futuro, Hamilton ha però rivolto uno sguardo al passato, confermando di voler fare del suo meglio per portare in alto la Mercedes, ma spendendo parole al miele verso quella scuderia che, dal 2025 in poi, sarà la sua e che potrebbe portarlo nuovamente a competere per un titolo che gli manca da ormai troppi anni.

Hamilton parla della Ferrari: il messaggio del pilota britannico fa impazzire i tifosi

C’è grande rammarico in Hamilton per quanto accaduto in questi ultimi anni in Mercedes. A partire da quel 2021, chiuso con un secondo posto a una manciata di punti da Verstappen. Un campionato che sente in qualche modo suo, che avrebbe dovuto essere suo, non fosse accaduto qualcosa di imprevedibile.

“Penso di essere stato derubato, la storia la sapete“, ha raccontato Lewis a ‘GQ’, tornando su quell’ultimo giro dell’ultimo gran premio che gli è costato la vittoria dell’ottavo titolo mondiale. Un momento che gli ha permesso comunque, in qualche modo, di riavvicinarsi al padre e di costruire un rapporto straordinario con lui.

Adesso però non è il momento di concentrarsi solo sul passato. C’è un futuro da costruire. Un futuro che si chiama Ferrari, e che potrebbe regalargli un sogno straordinario, un sogno che parte da lontanissimo: “Ho sempre voluto arrivare in Ferrari, quel sogno è sempre stato lì, su di me. Ci pensavo inconsciamente fin dai primi anni“.

Se quindi in futuro non ci sarà probabilmente spazio solo per la Formula 1, avendo molte altre passioni nella sua vita, tante idee da poter concretizzare, nei prossimi anni il suo unico grande obiettivo è portare la Ferrari più in alto possibile, cercando di rendere il suo sogno qualcosa di davvero indimenticabile, la ciliegina sulla torta della sua già straordinaria carriera.