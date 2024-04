Niente Ferrari per Hamilton: arriva l’annuncio

Arriva un annuncio pazzesco che riguarda il pilota della Mercedes Lewis Hamilton: tifosi spiazzati, niente Ferrari

Sono ormai anni che il nome di Lewis Hamilton è un vero e proprio punto di riferimento nel mondo della Formula 1. D’altronde, sette titoli mondiali portati a casa non sono da tutti. Ma l’inglese recentemente ha fatto discutere per le dichiarazioni riguardo al suo futuro.

Dal 2025 il 39enne di Stevenage prenderà il posto di Carlos Sainz in Ferrari. Un’accoppiata potenzialmente da urlo quella che il Cavallino rampante formerà, con l’inglese al fianco di Charles Leclerc. Hamilton da qualche stagione a questa parte sembra aver mostrato un calo, coinciso evidentemente con una Mercedes mai così poco prestante.

Ed il regno di Max Verstappen e delle Red Bull ha fatto il resto. Al punto che adesso la separazione con la Scuderia di Brackley, alla quale lo stesso Hamilton è legatissimo, si è resa ufficiale. Un destino intrecciato a quello dell’olandese tre volte campione del mondo che sembra avvicinarsi proprio alla Mercedes di Toto Wolff, pronto a investire su Verstappen per rimpiazzare Lewis.

Nelle ultime ore sono arrivate delle dichiarazioni davvero inaspettate che riguardano proprio il futuro di Lewis Hamilton in Ferrari e a farle è stato il Team Principal di Mercedes, Toto Wolff. Rivelazioni che hanno spiazzato i tifosi sia della rossa che delle frecce d’argento, lasciandoli letteralmente a bocca aperta.

Ferrari-Hamilton, annuncio clamoroso di Wolff

Quando parla non è mai banale. E così Toto Wolff è tornato a trattare l’argomento Lewis Hamilton. Una separazione dolorosa per lui e la Mercedes, visto il legame fortissimo creatosi negli anni con il sette volte campione del mondo.

In una recente intervista a ‘GQ’ il manager austriaco ha detto la sua riguardo alle voci che vedrebbero Hamilton già abbondantemente distratto dal suo prossimo passaggio nella Scuderia di Maranello. Una visione che a Wolff non solo non piace ma che ha voluto stroncare sul nascere.

“Lewis non guarda ‘oltre la staccionata’, è il migliore che si possa avere. È chiaro che sia frustrante non vedere risultati, da un lato”. Il Team Principal della Mercedes ha poi parlato proprio di Ferrari e del passaggio di Lewis alla ‘Rossa’ dal 2025.

“Dall’altro lato se lui guarda oltre il recinto (chiaro riferimento alla Ferrari ndr) quello che ci sta succedendo non è assolutamente buono. Ma non è questa la priorità di Lewis in questo momento“.

Il 39enne di Stevenage sarebbe quindi, per il momento, lontanissimo dalla sua prossima tappa: nella testa di Hamilton vi sarebbe solo ed esclusivamente la Mercedes in questi mesi.

“Siamo esseri umani e non starò qui a rimuginare. Sto pensando a cos’altro fare e come possiamo spingere”, ha concluso Wolff ‘scagionando’ Hamilton visto il suo scarso rendimento in pista.