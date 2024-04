Ultim’ora Nadal, che mazzata per il mondo del tennis: dettaglio inequivocabile

Brutte notizie per Nadal e per tutti gli appassionati di tennis. Il campione spagnolo sembra ormai in un calvario senza fine: i dettagli

La situazione di Rafael Nadal continua a preoccupare i tifosi e gli appassionati di tennis. Dopo gli ultimi problemi muscolari, però, è partito il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi del tennis su terra battuta, il suo regno: il Masters 1000 di Monte Carlo. Si tratta di un torneo storico ed emozionante, ma i tifosi e non solo si stanno facendo molte domande nell’attesa. Su Nadal soprattutto, ma non solo.

Per esempio come si presenterà Novak Djokovic, reduce da una sconfitta pesante contro Nardi a Indian Wells e dall’assenza a Miami? Il talento di Jannik Sinner basterà anche sulla terra rossa come i suoi capelli, dove non gioca dallo scorso Roland Garros? E Carlos Alcaraz sarà effettivamente l’uomo da battere sui campi che lo hanno visto crescere? Tante domande, ma che stanno dietro il grande quesito: Nadal tornerà davvero? E se sì, come?

Lo spagnolo, infatti, dopo un breve esordio a Brisbane, si è fermato di nuovo per un problema muscolare e ad eccezione di un’esibizione a Las Vegas contro Alcaraz, non ha più partecipato a tornei ufficiali. Ha infatti preferito riposarsi e riprendersi per arrivare al meglio alla stagione sulla terra.

Si è preparato presso la sua Accademia di Manacor. In varie dichiarazioni, il 22 volte campione ha detto di voler continuare a giocare ad alto livello, ma ha anche ammesso di non essere al meglio delle sue condizioni. Presto verrà sorteggiato il tabellone e i dubbi crescono, anche perché emergono indiscrezioni poco rassicuranti.

Come sta Nadal? Parteciperà a Monte Carlo?

La prima cosa che ha destato sospetti è l’assenza di Nadal dai social media. Non ci sono infatti conferme sulla sua presenza a Monte Carlo. Al contrario del solito: normalmente, infatti, ci sono sempre aggiornamenti pubblici quando Nadal si prepara per un nuovo torneo. Al momento, però, non c’è traccia di nulla. Né foto o video del suo arrivo nel Principato. Inoltre, alcuni giornali specializzati sono convinti che Nadal stia ancora lottando con problemi addominali.

Anche l’Accademia di Manacor non ha dato notizie: l’accesso ai campi dove Nadal solitamente si allena è stato chiuso. Un fatto insolito che alimenta le speculazioni. Visto il ranking protetto, Nadal potrebbe anche decidere di non partecipare al torneo. Ma per ora si resta in attesa di notizie ufficiali. Una volta completato il tabellone, sarebbe improbabile un suo ritiro.