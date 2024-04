Djokovic-Sinner, svelata tutta la verità: la notizia lascia di sasso

Svelata tutta la verità sul confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open: la notizia lascia tutti sorpresi

Nonostante non abbia ottenuto successi importanti negli ultimi mesi, Novak Djokovic era e resta uno dei più grandi tennisti che ci siano al mondo e non basta di certo una sconfitta per cambiare le carte in tavola.

Ne è sicuro di ciò l’ex coach del tennista serbo Goran Ivanisevic che ha rilasciato una lunga intervista alla tv ‘Sportklub’ in merito al suo ex allievo. Per Ivanisevic, Djokovic resta il migliore nella storia del tennis e nessuno riuscirà mai a fargli cambiare idea, al di là dei risultati positivi e negativi che può raccogliere sul terreno di gioco.

L’ex coach di Nole si è schierato al suo fianco, affermando come Djokovic dia sempre il massimo quando deve rappresentare il suo paese e ciò lo si è visto anche agli Australian Open dove è stato sconfitto in semifinale dal nostro Jannik Sinner. E proprio su questa sconfitta è tornato Ivanisevic, rivelando una verità clamorosa che ha davvero spiazzato tutti.

Djokovic e la sconfitta contro Sinner: svelata una verità clamorosa

La vittoria ottenuta in semifinale da Sinner agli Australian Open contro Djokovic ad inizio anno è stato uno dei successi più importanti conquistati dal tennista azzurro. Battere il serbo è un’impresa non da poco e per Sinner è stato certamente un momento magico.

Dietro tale vittoria, però, si nasconde una verità clamorosa e a rivelarla è stato l’ex coach del tennista serbo Goran Ivanisevic nel corso dell’intervista concessa a ‘Sportklub’. Ivanisevic ha dichiarato come in Australia non sia successo niente di tragico nonostante la sconfitta, ma ha sottolineato come alla base dell’eliminazione ci sia stato un calo motivazionale.

Lo stesso ex coach di Nole non è riuscito a capire cosa sia successo al proprio allievo durante il match contro Sinner, sostenendo come sia rimasto sorpreso per la sconfitta: “A Djokovic non so cosa sia successo in quella partita. È riuscito a vincere il terzo set, ho pensato che avrebbe potuto ripartire e invece no” ha dichiarato, sottolineando come in Australia il serbo abbia avuto tanti alti e bassi.

Ivanisevic ha poi aggiunto come Djokovic abbia raggiunto un livello tale da poter battere gli avversari su una sola gamba, ma per sconfiggere tennisti come Sinner bisogna dare il massimo. Invece il tennista serbo, come affermato dal suo ex coach, non lo ha dato e questo ha fatto una grossa differenza: “Se arriva Novak A è una cosa, se arriva Novak B allora abbiamo un problema. E così è stato”.

Le dichiarazioni di Ivanisevic, però, nulla vanno a togliere a Sinner che in quella gara ha ottenuto un successo meritato. Lo stesso ex coach di Djokovic ha infatti dichiarato come la partita sia stata vinta da un giocatore più bravo e ben preparato, riconoscendo a Sinner i meriti di quella vittoria.