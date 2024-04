Leclerc contro Sainz: è tutto vero

Charles Leclerc contro Carlos Sainz, tensione tra i piloti della Ferrari: annuncio che non lascia dubbi, cosa sta succedendo

La Ferrari si trova in un 2024 piuttosto particolare, come presa tra due fuochi. Tra la voglia di fare il meglio possibile in questa stagione motoristica e il pensiero rivolto già al 2025, quando il pianeta della Rossa vedrà una rivoluzione epocale con l’arrivo di Lewis Hamilton.

C’è grande attesa, inutile negarlo, da parte di tifosi e addetti ai lavori per l’arrivo del sette volte campione del mondo inglese. Nel frattempo però, c’è una stagione attuale tutta da vivere, che per il momento si è presentata con presupposti forse migliori di quelli che si potevano immaginare.

La Red Bull ha dominato in lungo e in largo nei primi due weekend di gara, vero. Ma sul podio, dietro alle imprendibili vetture anglo-austriache, ci è salita proprio la Ferrari. Che poi si è già tolta la soddisfazione di strappare una vittoria ai rivali e nella maniera più esaltante. Con una clamorosa doppietta in Australia. Che classifica alla mano, al momento, tiene i giochi piuttosto aperti.

E’ naturale che alla lunga i principali favoriti per il titolo nelle due classifiche siano Verstappen e la Red Bull. Intanto però la Ferrari è lì e vuole giocarsela già dal GP di Suzuka in Giappone. Con una situazione particolare tra Leclerc e Sainz.

Leclerc dopo la vittoria di Sainz a Melbourne: “Non sono felice”

Lo spagnolo, che a fine anno dirà addio, corre da separato in casa, ma intenzionato a farsi rimpiangere e con un atteggiamento comunque positivo nei confronti del team. E’ stato il primo a salire sul podio in Bahrain e in Australia è stato lui a vincere davanti a Leclerc il quale medita un pronto riscatto.

C’è sempre stato un buon rapporto tra il monegasco e lo spagnolo ma Leclerc, di certo, sperava di fare meglio, anche se fin qui è andato in crescendo, raccogliendo un quarto, un terzo e un secondo posto. “Non posso dire di essere felice per il fatto che a Melbourne abbia vinto Sainz, mentirei“, ha dichiarato in Giappone. “Ma Carlos ha fatto un ottimo lavoro. Ora tocca a me reagire e si spera provare a vincere la prossima gara“.

Leclerc ha poi ammesso un po’ di nervosismo per i giudizi su di lui. “Nelle ultime otto o nove gare, contando anche l’anno scorso, sono stato a un ottimo livello – ha aggiunto – Ma in Formula Uno si tende a dimenticare velocemente e si basano i giudizi solo sull’ultima gara“. Non c’è che dire, il monegasco è agguerrito e vuole interrompere il digiuno di vittorie che dura da quasi due anni.