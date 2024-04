Nadal, altra batosta: c’è una sola soluzione

Dopo il forfait ufficiale nel Masters 1000 di Monte-Carlo non ci sono buone indicazioni per il futuro, Rafa Nadal preoccupa

Il 2024 doveva essere l’anno del suo riscatto o almeno l’annata dove salutava il suo pubblico nel migliore dei modi. Le cose non stanno però andando come previsto e il suo calvario prosegue. Rafael Nadal vive un vero e proprio incubo: il 2024 si sta rivelando più complicato del previsto e le ultime non sono rassicuranti.

Per tanti in quest’annata il fenomeno di Manacor doveva salutare il pubblico a modo suo, magari vincendo qualche ultimo torneo o regalando ultimi lampi ai suoi fan più accaniti, ma le cose non stanno andando cosi. In queste ore Nadal ha comunicato ufficialmente il forfait al Masters 1000 di Monte-Carlo, il primo grande torneo della stagione su terra battuta.

Niente da fare, Rafa c’ha provato, ma non c’è stato nulla da fare. Quest’anno il leggendario campione iberico è tornato dopo una lunga assenza in quel di Brisbane, ma si è nuovamente infortunato e da quel momento non ha praticamente più giocato. Saltato gli Australian Open e i 1000 americani Rafa ha preso parte solo all’esibizione andata in onda su Netflix contro Carlos Alcaraz, poi il nulla. Insomma il comunicato del forfait a Monte-Carlo sembra un segnale nitido e le sensazioni sono tutt’altro che positive.

Rafael Nadal, ritiro più vicino?

Le parole di Nadal nel comunicato per Monte-Carlo sono un segnale triste di cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. Le sue parole recitano: “Anche se lavoro duro e faccio il massimo ogni giorno con tutta la voglia di competere che ho, la verità è che oggi non posso giocare”. Parole chiare e nessun riferimento a quando Rafael possa davvero tornare in campo. Lo spagnolo prosegue:

“Non avete idea di quanto sia difficile per me non partecipare a questi eventi, l’unica cosa che al momento posso fare è accettare la situazione e guardare al futuro provando a mantenere l’entusiasmo”, parole piuttosto nette.

C’è chi parla o almeno spera di Madrid, chi fa riferimento a Roma e c’è chi ora considera la possibilità che Rafa Nadal possa affrontare un ultimo grande ballo al Roland Garros. Nessun comunicato ad ora da parte sua, ma in molti – visto i suoi costanti problemi fisici – iniziano a credere che Nadal possa salutare nel torneo che lo ha reso grande, l’ultima partecipazione a Parigi (dove ha vinto ben 14 volte) e poi l’addio al tennis. Purtroppo manca davvero poco, stavolta siamo agli sgoccioli.