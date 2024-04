Schumacher, tifosi in lacrime: è stata l’ultima volta

Tifosi della Ferrari in lacrime per Michael Schumacher: quella del sette volte campione del mondo è stata l’ultima volta

Il Mondiale di Formula 1 dopo la splendida e inattesa doppietta della Ferrari in Australia, con un eroico Carlo Sainz davanti a Charles Leclerc, fa tappa in Giappone per il Gran Premio di Suzuka.

Nel Paese del Sol Levante, dunque, riprende il duello tra la Red Bull, che è uscita con le ossa rotte dalla gara ospitata in Down Under (termine colloquiale britannico che indica l’Australia e, in misura minore, la Nuova Zelanda) scoprendosi meno invincibile – Max Verstappen out al terzo giro a causa dei freni in fiamme – e il Cavallino Rampante.

La doppietta australiana ha ringalluzzito gli uomini in rosso come testimonia quanto dichiarato dal team principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur: “Possiamo mettere la Red Bull sotto pressione e quando sono sotto pressione possono sbagliare. Quindi dobbiamo continuare in questa direzione“.

Eppure in queste ore i tifosi della Rossa di Maranello versano copiose lacrime ma non di gioia, pregustando un altro trionfo della Ferrari, in quanto è arrivata una triste notizia su Michael Schumacher: è stata l’ultima volta.

Gran Premio Giappone, l’ultima vittoria della Ferrari, nel 2004, con Michael Schumacher

L’edizione 2024 del Gran Premio del Giappone, che per la prima volta rinuncia alla sua tradizionale collocazione autunnale (si è sempre corso tra la seconda metà di settembre e la primo di novembre), coincide con un anniversario tutt’altro che lieto per la Ferrari e i suoi numerosissimi tifosi.

Sono, infatti, trascorsi 20 anni dall’ultimo trionfo del Cavallino Rampante sul circuito di proprietà della Honda (nel biennio 2007-2008 l’appuntamento nipponico del Mondiale è stato ospitato al Fuji). Correva l’anno 2004 e a transitare per primo sotto la bandiera a scacchi fu appunto Michael Schumacher che così completò la cinquina di successi di fila della Ferrari, dal 2000 al 2004, con 4 trionfi personali inframmezzati da quello del compagno di box Rubens Barrichello nel 2003.

Spetta, quindi, a Leclerc e Sainz spezzare tale digiuno di vittorie nel Paese del Sol Levante perché vent’anni di astinenza sono decisamente troppi e cominciano a pesare anche perché tale poco lusinghiero anniversario, per così dire, rigira il coltello nella piaga che affligge i tifosi ferraristi visto che ha ricordato loro una volta di più quanto tremendamente manchi alla Ferrari, e al Circus della Formula 1 in generale, il sette volte campione del mondo, l’ultimo ferrarista (speriamo ancora per poco) a trionfare in uno dei Gran Premi più iconici del calendario iridato.