Sorpasso Ferrari sulla Red Bull, festa a Maranello e F1 ribaltata

La lotta al Mondiale di Formula Uno è più accesa che mai. Stavolta il dominio della Red Bull è in discussione

Gli ultimi anni di Formula Uno sono stati per certi versi addirittura ‘noiosi’. Lo scorso campionato ad esempio abbiamo visto una situazione piuttosto monotona con la Red Bull a dominare ogni gran premio dall’inizio alla fine: basti pensare alle vittorie di Max Verstappen, 19 su 22 e risultati al limite del clamoroso con il pilota olandese campione del mondo con diverse gare di anticipo.

Questa stagione, per fortuna soprattutto degli appassionati, la situazione è ben diversa e questo soprattutto grazie alle Ferrari. Fin dalle Libere e dalle qualifiche le Rosse sono apparse più vicine alla Red Bull e i problemi di affidabilità di Verstappen in Australia hanno regalato una splendida doppietta, Sainz davanti a Charles Leclerc. Insomma, gli appassionati di Formula Uno possono sorridere, il Mondiale quest’anno sembra più aperto che mai.

Verstappen resta il favorito, nessuno si azzarda a dire il contrario, ma Leclerc e Sainz sono in agguato con la sfida interna a Maranello che può solo aiutare la competitività. D’altronde lo spagnolo andrà via a fine stagione, sostituito da Lewis Hamilton, e ha tutta la volontà di dimostrare ai vertici Ferrari di aver sbagliato. Per Leclerc invece è finalmente la grande occasione e lo vedremo già a partire dai prossimi Gran Premi.

Red Bull, le parole di Perez sorprendono tutti

Questo Mondiale sarà molto importante anche per l’esperto messicano Sergio Perez. Il pilota non può sbagliare, quest’anno deve dimostrare di valere la guida di un top team e per questo è chiamato al riscatto dopo un inizio con alti e bassi. In conferenza stampa, prima di Suzuka, Perez è stato piuttosto chiaro sulla situazione di questo Mondiale:

“Direi che nelle prime gare la Ferrari non ha fatto neanche il massimo, ma già a Gedda si vedeva che era davvero molto più vicina a noi. Credo che sarà un anno molto interessante e ci saranno gare dove loro saranno più competitivi di noi e viceversa ovviamente. Occhio anche alla McLaren che sta lavorando bene e appare abbastanza in crescita”.

Bocciatura totale invece per la Mercedes, grande sconfitta di questa prima parte della stagione, con Hamilton e Russell mai in gara per la vittoria e piuttosto distanti rispetto alla Red Bull e anche alla Ferrari. Insomma, i tifosi della Rossa possono guardare il Mondiale con occhi diversi, le parole di Perez aprono a nuovi scenari interessanti.