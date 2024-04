Atalanta, fase clou della stagione. In palio punti e molto altro

Il programma della 31esima giornata del campionato proseguirà con diverse sfide interessanti in ottica classifica. Alcune squadre, arrivate nella fase clou della stagione, si giocano ancora molto e non possono permettersi di perdere punti per strada. Ne sa qualcosa l’Atalanta, che questo pomeriggio sarà impegnata sul campo del Cagliari di Claudio Ranieri, alla ricerca di fondamentali punti salvezza. Fondamentale sarà una vittoria anche per la formazione orobica, che sta inseguendo la qualificazione alla prossima Champions League e non può staccarsi dal treno capitanato dal Bologna.

La sconfitta nella semifinale d’andata di Coppa Italia pesa, ora però la formazione di Gian Piero Gasperini non può distrarsi. Ci vuole tanto per costruire e pochissimo tempo per distruggere tutto: gli orobici, oltre alla sfida di stasera, saranno impegnati la prossima settimana nei quarti di finale di EL contro il Liverpool. Una serie di partite che potrebbero determinare di molto il futuro dell’Atalanta, che vuole tornare nella massima competizione europea e provare a vincere un trofeo. Si parte però dalla sfida di oggi, una sfida ostica perché in casa il Cagliari ha uno spirito diverso. L’Atalanta, però, dopo una fase di restyling, deve dimostrare di essere tornato matura.

La gara di oggi sarà indicativa, servono tre punti per far sì che le ambizioni di Gasp non crollino in un secondo. Gli orobici hanno acquisito, nel corso di questi ultimi anni, una consapevolezza diversa. Consapevolezza che dovrà essere sfruttata in fasi come queste.

Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni delle due squadre