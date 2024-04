Occasione Juventus, con la Fiorentina per rialzarsi

Il primo pomeriggio ha regalato buone notizie in casa Juventus. Il pareggio 0-0 del Bologna a Frosinone, crea l’occasione per i bianconeri di tornare a +4 sui rossoblù. Un’occasione imperdibile per la squadra di Allegri che deve ripartire anche in campionato dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. Certo, la Fiorentina reduce da un’ottima prova contro l’Atalanta proprio in Coppa, non è ovviamente un avversario comodo. Tuttavia, l’occasione è ghiotta essendo anche in casa. La Juventus può guadagnare 2 punti da un turno sulla carta complicato.

Juventus, Chiesa e Vlahovic i più attesi

I bianconeri cercano di ripartire dopo il periodo di crisi. Le certezze in questo momento per Allegri sono poche, ma due di queste sono Vlahovic e Chiesa. Protagonisti contro la Lazio in Coppa Italia, i due attaccanti sono attesi dalla sfida “più difficile”. Oggi infatti giocheranno contro la Fiorentina, la squadra che li ha cresciuti e svezzati calcisticamente parlando. Contro la Viola, né Vlahovic né Chiesa hanno mai segnato da ex. Oggi la Juventus ha bisogno dei loro gol per ritornare alla vittoria. Un successo che manca dal 3-2 col Frosinone.

Frosinone ago della bilancia

Curiosamente proprio il Frosinone, oggi ha regalato una nuova possibilità alla Juventus. La squadra di Max Allegri grazie alla prestazione della squadra di Di Francesco può riguadagnare due punti sul quarto posto del Bologna. Un’occasione importante per dilatare il margine e soprattutto l’obbligo di mantenere i 7 punti sulla Roma.

La Juve deve ripartire dalla prestazione del secondo tempo con la Lazio in Coppa e dimenticare velocemente il periodo appena trascorso. Anche semplicemente scollinare quota 60 punti sarebbe almeno dal punto di vista mentale un traguardo importante. D’altronde la Juventus era a quota 52 punti due mesi fa e ancora deve fare superare quota 60 dopo oltre due mesi dalla vittoria col Lecce e dal pari con l’Empoli.