Addio alla Red Bull: Verstappen lo ha detto davvero

Il futuro di Max Verstappen tiene sempre banco in Formula 1 e rappresenta un tema molto delicato. La situazione in casa Red Bull non è ancora chiara

Il fenomeno olandese ha sempre dichiarato di guardare solo alla competitività della vettura e di non curarsi di tutto il resto. Tuttavia la posizione di Helmut Marko e la guerra intestina con Horner potrebbero giocare un ruolo di primaria importanza.

Max Verstappen è sempre stato molto chiaro nel suo modo di gestire la situazione in casa Red Bull. A lui non interessano le lotte interne e le guerre di potere tra Horner e Marko, tra la parte thailandese e quella austriaca, ma l’unica cosa a cui bada è la bontà della macchina e la possibilità di continuare a vincere.

Per farlo sa di dover mantenere il solito standard di eccellenza alla guida e di certo la RB20 disegnata da Adrian Newey lo può aiutare nel compito. Una vettura praticamente perfetta che potrebbe regalargli il sogno di conquistare il quarto titolo mondiale consecutivo, andando ad eguagliare l’impresa di Sebastian Vettel (tra il 2010 e il 2013).

Ma quale sarà il futuro di Max Verstappen il prossimo anno? Le voci che lo volevano sempre più vicino alla Mercedes di Toto Wolff si stanno pian piano affievolendo e se Marko dovesse restare all’interno del team di Milton Keynes alla fine l’opzione più probabile è quella di una permanenza del #1. Di certo il trattamento riservato al fenomeno di Hasselt è sempre stato ottimo, pur avendogli tolto alcuni uomini di fiducia a cui lui teneva molto.

Max Verstappen, lo splendido saluto al suo ex capo meccanico: Lee Stevenson passa in Sauber

Max Verstappen ha perso strada facendo il suo capo meccanico, colui che lo aveva accompagnato in casa Red Bull sin dall’esordio nel Gran Premio di Spagna del 2016. Lee Stevenson, che già da tre anni aveva cambiato mansione all’interno del team anglo-austriaco, si è trasferito in casa Sauber. A Suzuka ha ufficializzato il suo nuovo ruolo di Chief Mechanic del team che diventerà Audi nel 2026, mostrandosi con i nuovi colori.

Verstappen ha voluto far riferimento a lui anche nella conferenza stampa post Qualifica, in cui ha ottenuto una splendida pole position. “Leroy è stato il mio ‘numero uno’ fino alla fine del 2020, se non sbaglio e con lui avevo un ottimo rapporto. Abbiamo condiviso tanti bei momenti insieme. Adesso vuole provare qualcosa di nuovo, ma se non funziona, si può sempre tornare indietro, giusto?”. Insomma un arrivederci magari di pochi anni, chissà se per un ricongiungimento in qualche altro team.

Angelo Papi