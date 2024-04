Berrettini spiazza tutti: il video è commovente

Matteo Berrettini festeggia nel migliore dei modi registrando un video molto particolare: il tennista romano spiazza tutti con una dedica bellissima

Un anno e mezzo vissuto all’insegna degli infortuni, con le critiche che gli sono piovute addosso, forse, con troppa facilità. Matteo Berrettini, però, non ha mai mollato, e ha visto coronare il sogno di raggiungere una finale ATP sulla terra rossa di Marrakech, dove si è svolta nei giorni scorsi l’omonima competizione.

Il tennista di Roma ha finalmente messo da parte le voci critiche battendo lungo il suo ottimo percorso anche il connazionale e amico fraterno Lorenzo Sonego (61esimo nel ranking mondiale). Una sfida che era stata piena di suspence, ma alla fine Berrettini ha avuto la meglio portando a casa una serie di risultati utili a fargli dimenticare le sconfitte di poche settimane fa nel Challenger di Phoenix e all’ATP di Miami.

La terra rossa gli ha portato fortuna e ora il tennista ventisettenne spera di proseguire sulla strada della ripresa fisica e mentale per scalare ancor di più la classifica del ranking mondiale.

Matteo Berrettini, video commovente per il fratello Jacopo

Matteo Berrettini non è l’unico membro della sua famiglia ad aver intrapreso il percorso da tennista professionista. Suo fratello Jacopo, due anni più piccolo di lui, ha purtroppo perso nelle scorse ore il Challenger che si disputava a Barletta contro il francese Harold Mayot. Tuttavia, poco dopo il raggiungimento della semifinale da parte del fratello minore, Matteo ha voluto registrare un video toccante e che mostra quanto i due siano uniti a prescindere dalle vittorie o dalle sconfitte.

“Ti volevo dire che ti voglio bene e che sono fiero di te. Domani abbiamo un altro match da giocare. Scusami per i capelli, sono uscito adesso dal campo. Daje“. Queste le dolci parole di Berrettini indirizzate al fratello poco dopo il suo successo in Puglia. Parole toccanti quelle del tennista che poco prima aveva tra l’altro dedicato un pensiero anche nei confronti di Lorenzo Sonego, amico che conosce sin dalla tenere età di otto anni e con cui ha condiviso praticamente tutto.

Per Jacopo però è arrivata una sconfitta nella semifinale di Barletta, ma questo ko alla fine passa in secondo piano: per il piccolo di casa Berrettini è comunque un risultato importante e che si spera possa essere da apripista per altre soddisfazioni future.